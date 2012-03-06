هزار گلستانی در مسابقه کتابخوانی شاهد شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالع زاری عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: امسال با رویکرد بسیار خوب حوزه معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی در امر ترویج کتاب و کتابخوانی و برگزاری مسابقات مرتبط با آن ، موسسه فرهنگی شاهد از ارکان زیر محموعه بنیاد شهید اقدام به برگزاری این اقدام مهم کرده اند.

وی اظهار داشت: این مسابقه از دو کتاب پوتین های ساق بلند و من پسر باد هستم که از انتشارات نشر شاهد بوده با جوایز نفیس شامل هزینه های عتبات عالیات و سایر جوایز دیگر برگزار شد.

طالع زاری عنوان کرد: در استان گلستان با انجام تبلیغات متنوع از اس ام اس گرفته تا روزنامه ها و بنرهای استندی داخل شهر و ارسال برای مدیران کل استان و مدارس این مسابقه انجام شد.

وی ادامه داد: انشاالله نتایج مسابقات از طریق سایت و اس ام اس به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

