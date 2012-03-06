فروش اجناس بنجل در نمایشگاه های بهاره کذب است

عباس اسمعیلی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره اردبیل به خبرنگار مهر اضافه کرد: غرفه داران با پروانه کسب، پروانه تولید و پروانه بهره برداری شناسایی شده و توسط اکیپهای مختلف قیمت گذاری می شوند بنابراین فروش اجناس بنجل در این نمایشگاه ها امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه اکیپهای اماکن، بهداشت و اتحادیه در محل نمایشگاه ها مستقر هستند، افزود: اجناس و اقلام فروشی در نمایشگاه ها به طرق مختلف مورد بررسی قرار می گیرند تا حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از فروش فوق العاده و حراج 400 فروشگاه در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: اتحادیه های مربوطه به این فروشگاه ها تاکنون این تعداد مجوز صادر کرده اند که بعد از تایید مجمع اتحادیه ها حراج بلامانع است.

وی با اشاره به برخورد با حراجیهای متخلف و بدون مجوز تصریح کرد: از تمام توان خود برای تنظیم و کنترل بازار استفاده می کنیم و در روزهای تعطیل نیز کشیکهای متعددی در سطح استان خواهیم داشت.

اسمعیلی با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه های فروش بهاره از روز دوشنبه تصریح کرد: 700 غرفه در نمایشگاه های فروش بهاره در هشت شهرستان استان اردبیل با 15 تا 20 درصد تخفیف کالا و خدمات و نیز اقلام مورد نیاز شهروندان را عرضه می کنند.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه ها از 15 تا 25 اسفند ماه در هشت شهرستان استان دایر می شوند و در اردبیل علاوه بر نمایشگاه بین المللی برای اولین بار در مجتمع تجاری شوراسنتر نیز نمایشگاهی با بیش از 100 غرفه دایر خواهد شد.

این مسئول نرخ گذاری اجناس و اقلام را توسط اتحادیه ها برشمرد و متذکر شد: نمایشگاه های فروش بهاره با اهداف تنظیم بازار، کنترل بازار و تقویت شبکه توزیع ایجاد شده تا عرضه مستقیم کالا توسط تولید کنندگان با قیمت مناسبی در دسترس مردم قرار بگیرد.

وی با اشاره به تشکیل جلسات هفتگی کمیسیون تنظیم بازار در استان تاکید کرد: کمیسیون تنظیم بازار، قیمت اجناس مختلف در بازار را رصد می کند تا آرامش نسبی در بازار استان حاکم شود و از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان حمایت لازم انجام شود.

