جشن درختکاری مسئولان ساوجبلاغ در آموزشگاه همیار نمونه طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، جشن کاشت درخت توسط مسئولان ساوجبلاغ در آموزشگاه همیار نمونه طبیعت ساوجبلاغ ظهر سه شنبه برگزار شد و این مراسم با اجرای برنامه های متنوعی همراه بود.

ورود مسئولان و خبرنگاران به مراسم همراه با شادی و دست زدن دانش آموزان بود که صفهای خود را به سمت جایگاه استقرار مسئولان تغییر داده بودند و همگی به سمت آنها ایستاده بودند.

پس از استقرار مسئولان درجایگاهشان مدیر دبستان ورود کلیه مسئولان به دبستان را خوشامد گفت و از دانش آموز قاری قرآن دعوت کرد برای قرائت قرآن به جایگاه بیاید که وی پس از صلوات حاضران درجایگاه با صدایی خوش به تلاوت آیاتی از قرآن پرداخت و سپس حاضران وی را با صلواتی بدرقه کردند.

سپس پنج نفر از دانش آموزان پیش دبستانی و اول ابتدایی به اجرای سرود کوتاهی پرداختند که مورد تشویق مسئولان قرار گرفتند بعد از آن بود که تعداد 33 نفر از دانش آموزان به مناسبت ورود به سی و سومین سالگرد انقلاب اسلامی به اجرا سرود ای ایران ای مرز پر گوهر پرداختند.

دیوارهای این مدرسه به طرز زیبایی بیانگر داستان و نقاشی های سه کتاب از مجموعه کتابهای حفاظت منابع طبیعی بودند که این امر برای مسئولانی که از اداره کل منابع طبیعی آمده بودند بسیار جالب بود که رئیس اداره منابع طبیعی و رئیس اداره محیط زیست برای آنان توضیحاتی دادند.

مسئولان مدرسه فردی را با تن پوش خرس وارد جمع دانش آموزان کردند که با شور و شوق فراوان دانش آموزان و هیاهوی آنان همراه بود این خرس آنها دست می داد.

هنگام کاشتن درخت که نهالی کوچک بود خرس و مدیر مدرسه درخت را تا محل کاشتن آن حمل کردند سپس مسئولان آن را در خاک نهاده و کود و خاک بر روی آن ریختند که هر کدام یک بیل بر روی آن خاک ریختند.

درانتهای مراسم نیز مسئولان و معلمان مدرسه از مسئولان اداره منابع طبیعی و محیط زیست برای ترویج مسائل حفاظت از منابع طبیعی به دانش آموزان هدایایی اهدا شد. همچنین به چند تن از دانش آموزان کارت همیار نمونه طبیعت اهدا شد.