خطر تجزیه لیبی را تهدید می کند/ اعلام خودمختاری در شرق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه لیبیایی اعلام کردند: رهبران سیاسی و قبیله ای منطقه برقه در شرق لیبی در نشستی ضمن اعلام برقراری نظام فدرالی در این منطقه، احمد الزبیر الشریف السنوسی را به عنوان رئیس شورای انتقالی آن برگزیدند.

این درحالی است که لیبیایی های مقیم اسکندریه مصر با برپایی تظاهرات ضمن مخالفت با خودمختاری منطقه برقه به مخالفت با آن پرداختند و آن را زمینه ای برای تجزیه لیبی دانستند.

شایان ذکر است که برقه اولین منطقه در لیبی است که پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی، سیستم فدرالی در آن اعلام شده است. گستره این منطقه از نزدیکی مرز با مصر تا طرابلس در غرب لیبی است.