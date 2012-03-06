صبا سهمیه قم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان را حفظ کرد

سیدجواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور در سطح بالاتر نسبت به دو دوره گذشته برگزار شد و هر یک از تیم‌ها مدعی صعود به نیمه نهایی بودند.



وی ادامه داد: ما با وجود مشکلات، کمبودها و کاستی‌هایی که در طول برگزاری بازی‌ها با آن مواجه بودیم، تیمی موفق و قوی را روانه رقابت‌های لیگ برتر این فصل فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور کردیم و به نظر من این تیم خوب کار کرد و عالی نتیجه گرفت.



رقابت 16 تیم در لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور



مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم افزود: مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور در دو گروه با شرکت 16 تیم برگزار شد که در هر گروه بازی‌های بسیار حساس و سرنوشت سازی برگزار شد و تیم نوجوانان صبای قم با تلاش زیاد برای کسب جواز صعود بازی‌های خوبی مقابل حریفان به نمایش گذاشت، هر چند به مرحله نیمه نهایی نرفتیم اما حفظ تیم در لیگ برتر کار مهمی بود.



وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دیداری خانگی از لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور از سد میهمان خود شیرین داروی شیراز عبور کرد، افزود: دور برگشت از مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور، این هفته به پایان رسید و چهره چهار تیم صعود کننده از مرحله گروهی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های این فصل مشخص شد.



خازنی اضافه کرد: در حالی که امسال 16 تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور حضور داشتند، هشت تیم در گروه نخست و هشت تیم در گروه دوم بازی های خود را به شکل دوره ای برگزار کردند و در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند.



صدرنشینی سپاهان و ناکامی صبا در صعود از گروه دوم



وی به تیم‌های همگروه صبای قم در این فصل اشاره کرد و بیان داشت: در گروه نخست رقابت‌ها و جایی که تیم فوتبال نوجوانان صبای قم حضور داشت، این تیم با رقبای مطرحی همچون شیرین داروی شیراز، مس کرمان، فجر شهید سپاسی شیراز، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نخل بندرعباس، پتوی لاله اصفهان همگروه بود.



مدیر تیم‌های پایه باشگاه صبای قم تصریح کرد: فوتبالیست‌های نوجوان صبای قم در دیدارهای این فصل نیز با ترکیبی کاملا بومی متشکل از فوتبالیست‌های آینده دار قمی در جدال با حریفان لیگ برتر گام به میدان مسابقه گذاشتند و در نیم فصل نخست رقابت‌ها عملکرد خوبی داشتند و یکی از مدعیان صعود بودند.



وی عنوان داشت: نوجوانان صبای قم در پایان 14 مسابقه خود در رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور در رتبه ششم گروه ایستادند در حالی که از این گروه تیم سپاهان اصفهان به عنوان صدرنشین صعود کرد.



