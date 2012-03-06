حسن اشجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی سپاهان مقابل النصر امارات اظهار داشت: ‌این تیم اماراتی هم اکنون صدرنشین لیگ امارات است اما اگر النصر صدرنشین لیگ امارات است، سپاهان هم قهرمان دو دوره لیگ ایران است و به نظر من سطح فوتبال ایران حداقل از امارات بالاتر است.

وی به تجربه سپاهان در مسابقات آسیایی و نایب قهرمانی این تیم در آسیا اشاره کرد و تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که بازیکنان النصر از تیم سپاهان واهمه دارند و همه می‌خواهند بهترین بازی خود را مقابل این تیم به نمایش بگذارند.

مدافع سپاهان در پاسخ به سئوالی پیرامون حضور بازیکنان ستاره در تیم النصر بیان داشت: النصر بازیکنان بزرگی دارد و در فاز هجومی بازیکنان خوبی جذب کرده اما ما نیز بازیکنان کوچکی نداریم. به هر حال رویارویی من با لوکا تونی برایم افتخار است اما همه تلاشم را برای درخشش در دیدار مقابل این بازیکن به کار می‌‌گیرم.

وی با بیان اینکه سپاهان تجربه حضور در مسابقات آسیا را دارد، بیان داشت: اگرچه النصر بازیکنان بزرگی دارد اما ما نیز تیم کم‌تجربه‌ای نیستیم و سابقه بازی کردن مقابل بازیکنان بزرگ را داریم بنابراین مقابل النصر بازی خوبی به نمایش خواهیم گذاشت و نشان می‌دهیم که شایسته قهرمانی هستیم.

