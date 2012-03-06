نگرانی آمریکا از وضعیت پیچیده مخالفان سوری/ چرخش مواضع کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری از درخواست کاخ سفید از گروههای مسلح سوری برای وحدت و دوری از اختلاف خبر داد.



کاخ سفید همچنین در موضعی که نشان دهنده عقب نشینی از مواضع خصمانه گذشته است، اعلام کرد بر طرحها و ابتکارات دیپلماتیک و سیاسی درباره سوریه متمرکز خواهیم شد.



پیش از این، مقامات نظامی و سیاسی آمریکا بارها بر ضرورت کناره گیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و حمایت تسلیحاتی از گروههای مخالف تاکید می کردند که موضع امروز کاخ سفید مبنی بر تمرکز بر راهکارهای سیاسی نشان دهنده اعتراف آنها به شکست طرحهایشان در سوریه است که در راستای تشدید خشونتها و ناآرامی ها در این کشور توسط گروههای مسلح اجرا می شد.



بازگشت آرامش و ثبات به بابا عمرو در حمص به عنوان مهمترین کانون فعالیتهای گروههای مسلح مورد حمایت غرب و رژیمهای عربی همسو در پی عملیات ارتش سوریه بر شکست طرحهای ضد سوری صحه گذاشته است.