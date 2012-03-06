کاهش 55 درصدی متوفیان تصادفات/ احیا و مرمت 95 رشته قنات

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل پزشکی قانونی خراسان ‌جنوبی از کاهش 55.6 درصدی کشته ‌های ناشی از تصادفات ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

محمدرضا نورس اظهار داشت: در بهمن ‌‌ماه امسال 12 نفر در تصادفات رانندگی استان خراسان‌ جنوبی جان خود را از دست دادند که از این تعداد چهار نفر زن هشت نفر مرد بودند.

وی بیان کرد: در این ماه 142 نفر از هموطنان نیز در حوادث رانندگی مصدوم شدند که 101 نفر از آنان مرد و 41 نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 8.4 درصد افزایش داشته است.

نورس تصریح کرد: از کل فوتی‌های تصادفات بهمن ماه ‌امسال، سه مورد در جاده‌های درون شهری و 9 مورد در جاده‌های برون شهری رخ داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی افزود: بیشترین تصادفات منجر به فوت در روزهای دوم، 24 و 27 بهمن ماه هرکدام با دو متوفی به وقوع پیوسته است.

احیا و مرمت 95 رشته قنات از ابتدای سال در خراسان‌جنوبی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی از احیا و مرمت 95 رشته قنات از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان ‌جنوبی خبر داد.

غلامرضا هادربادی اظهار داشت: خراسان‌ جنوبی دارای شش هزار و شش رشته قنات است که بخش زیادی از آن کم آب یا خشک شده ‌اند.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 95 رشته قنات در استان خراسان ‌جنوبی با اعتباری بالغ بر 15 هزار و 600 میلیون ریال مرمت و احیا شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان ‌جنوبی حجم آب استحصالی از قنوات دایر این استان را بیش از 243.38 میلیون متر مکعب اعلام کرد.

هادربادی افزود: در حال حاضر تعداد دو هزار و 252 رشته قنات در شهرستان بیرجند، 771 رشته در شهرستان سربیشه، 409 رشته در شهرستان نهبندان، 666 رشته در شهرستان درمیان، یک‌هزار و 191 رشته در شهرستان قاینات، 326 رشته در شهرستان فردوس، 199 رشته در شهرستان سرایان و 192 رشته قنات در شهرستان بشرویه وجود دارد.

وی قنات سوغات شهرستان نهبندان با 80 لیتر آب در ثانیه را پر آب ‌ترین قنات استان اعلام کرد و گفت: قنات دهسلم نهبندان با 70 لیتر در ثانیه، آبیز قاینات با 68 لیتر در ثانیه، گزدز سربیشه با 64 لیتر در ثانیه، گیو خوسف با 56 لیتر در ثانیه، گزیک در درمیان با 53 لیتر در ثانیه و برون در فردوس با 49 لیتر در ثانیه از جمله قنات‌های پر آب این استان محسوب می‌ شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ جنوبی از اختصاص مبلغ 17 هزار و 735 میلیون ریال اعتبار در سال گذشته برای لایروبی و مرمت 141رشته قنات در استان خبر داد.

هادربادی بیان داشت: با انجام این عملیات، حجم آب استحصالی از قنوات مرمت شده حدود 20 درصد افزایش یافته است.

کاشت نهال در بقاع متبرکه خراسان ‌جنوبی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌ جنوبی از کاشت نهال در بقاع متبرکه مستعد خراسان ‌جنوبی به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد.

حجت ‌الاسلام محمد طاهر گرایلی ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: امروزه اهمیت حفاظت منابع طبیعی در کنار توسعه بر همگان آشکار بوده و این مهم در اکثر طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ ای و در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار می ‌گیرد.

وی گفت: مایه بسی مباهات است که کشور ایران نیز به لحاظ پیچیدگی و تنوع ساختارها و نظام‌ های بهره ‌وری از منابع طبیعی از جایگاه منطقه‌ ای ویژه‌ ای برخوردار است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان ‌جنوبی با اشاره به کاشت نهال در جوار امامزادگان جلیل ‌القدر استان گفت: کاشت نهال در جوار امامزادگان با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی امامزاده و طرح جامع امامزادگان با نظارت دفتر مهندسی و عمران این اداره کل و کارشناسان صاحب نظر منابع طبیعی انجام می ‌پذیرد.