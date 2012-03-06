نامه سوم سازمان بازرسی در دست بررسی است/ کفاشیان رئیس فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی عصر امروز سه شنبه در حاشیه شانزدهمین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: پیش از این دو بار از سوی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه بازنشسته ها نمی توانند در فدراسیون فوتبال فعالیت کنند به دست ما رسیده و سومین نامه هم بتازگی به وزارت ورزش ارسال شده که من هنوز از مفاد آن اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت تکرار هشدار سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن علی کفاشیان برای فعالیت در فدراسیون فوتبال، موضع وزارت ورزش چه خواهد بود، گفت: در حال حاضر کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شده با این حال من هنوز به شخصه نمی دانم در نامه چه چیزی نوشته شده و تا از محتویات آن اطلاعی نداشته باشم نمی‌توانم نظری را بیان کنم اما به دلیل اهمیت موضوع، آن را در رئوس برنامه های کاری خود قرار داده ایم.

سجادی چندی پیش در خصوص جوایز مربیان پاراآسیایی گفته بود که پاداش های معوقه به روز پرداخت خواهد شد حال آنکه صندوق حمایت از قهرمانان ورزشی جوایز را به قیمت زمان قبل پرداخت کرده است. معاون ورزش قهرمانی در این خصوص اظهار داشت: من آن موقع شوخی کردم و روزنامه ها آن را تیتر کردند.