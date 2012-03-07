برگزاری مراسم تحویل سال در گلزار شهدای مشهد/ اهدای 15 هزار گلدان

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین شاهچراغی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شاهچراخی با اشاره به بهسازی 25 بلوک از آرامستان بهشت رضا(ع) که تا پایان سال به اتمام می رسد از برنامه ویژه این سازمان برای لحظه تحویل سال نو در آرامستان بهشت رضا مشهد خبر داد و افزود: مراسم تحویل سال نو در این آرامستان در جوار گلزار شهدا از ساعت 8 صبح روز اول فروردین آغاز می شود.

وی درباره اقدامات این سازمان برای استقبال از نوروز افزود: برای شهروندانی که در روز عید برای تحویل سال و زیارت اهل قبور به این آرامستان می آیند 5 هزار سبزه عید و 15 هزار گلدان رز در نظر گرفته شده که در موقع برگشتن به آنها اهدا خواهد شد.

شاهچراغی نصب 30 دوربین نظارت تصویری و تدارک 8500 متر مربع پارکینگ را از اقدامات انجام شده برای رفاه حال شهروندان ذکر کرد.

هزینه خدمات سازمان فردوس ها 490 تومان می شود

وی گفت: در حال حاضر هزینه های کفن و دفن که از سوی سازمان فردوس ها به متوفیان ارائه می شود 404 هزار تومان است که این رقم در سال آینده به 490 هزار تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بالاترین میزان مرگ و میر در مشهد متعلق به بیماری های سیستم گردش خون است افزود: بیماری های تنفسی، سرطان ها و حوادث به ترتیب بیشترین آمار فوت را در مشهد به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به 970 مورد فوت در مشهد بر اثر حادثه افزود: در سال جاری فوت بر اثر حادثه شش درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

آمار فوت زنان مشهدی ده درصد بیشتر شده است

وی با بیان اینکه در سال گذشته 16 هزار و 539 نفر در مشهد فوت کرده اند افزود: این آمار در سال جاری افزایش یافته و به 17هزار و 128 نفر تاکنون رسیده که 61 درصد آنها را مردان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه امسال 39 درصد فوتی ها متعلق به زنان بوده است افزود: سال گذشته میزان فوتی ها در زنان 30 درصد و و درمردان 70 درصد بود که نشان از افزایش 10 درصدی مرگ و میر در زنان این شهر دارد.

آرامستان های غیرفعال مشهد حصار کشی شدند

مدیرعامل سازمان فردوس های مشهد در خصوص ظرفیت آرامستان بهشت رضا(ع) گفت: در حال حاضر در آرامستان بهشت رضا(ع) 300 هزار نفر مدفون هستند که 5 هزار نفر از آنها را شهدا تشکیل می دادند.

شاهچراغی با بیان اینکه در حال حاضر40 آرامستان غیرفعال در مشهد وجود دارد افزود: یازده مورد از این قبرستان های محلی و غیر فعال در در داخل شهر هستند که هم اکنون حصار کشی شده و با کاشت نهال در آنها سعی شده تا منظره منطقه برای ساکنین محلان مجاور بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به تعطیلی سالن معراج بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) در مشهد گفت: با توجه به مزاحمت ایجاد شده برای همسایگان ساکن در این مناطق این مکان ها تعطیل شد و در حال حاضر همه امور شرعی به صورت متمرکز در بهشت رضا انجام می شود.

25 تا 30 هزار قبر خالی برای حوادث غیر مترقبه

شاهچراغی گفت: برای مواقع بحرانی، حوادث طبیعی و غیر مترقبه نظیر زلزله همیشه بین 25 تا 30 هزار قبر خالی در این آرامستان حفظ می شود.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از نظارت متخصصان در امور شرعی متوفیان گفت: تاکنون 2200 نفر از طلاب با همکاری حوزه های علمیه خراسان رضوی از آرامستان بهشت رضا(ع) بازدید کرده و با امور شرعی متوفیان آشنا شده اند.

وی افزود: از میان این طلاب که متخصص و عالم در مسائل شرعی و دینی هستند، 600 نفر برای کمک در مواقع بحرانی به سازمان فردوس ها اعلام آمادگی کرده اند.

احداث پارک موضوعی در حاشیه گلزار شهدا

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد از ایجاد پارک موضوعی دفاع مقدس در بهشت رضا(ع) مشهد خبر داد.

وی افزود: این پارک با همکاری شهرداری به منظور حفظ ارزش های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در گلزار شهدای بهشت رضا(ع) ایجاد شده و تاکنون 5 هزار دانش آموز نیز از آن بازدید کرده اند.

وی همچنین از ساخت سوله ای با گنجایش هزار نفر در جنب گلزار شهدای آرامستان بهشت رضا(ع) به منظور برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف خبر داد و افزود: این فضای سرپوشیده کاربردهای مختلفی در طول سال خواهد داشت.