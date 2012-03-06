محمد عموئیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال رقابت‌های قهرمانی لیگ دسته اول پینگ پنگ مردان باشگاه‌های کشور در رده سنی بزرگسالان با شرکت شش تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا تیم‌های برتر مشخص شوند.



وی با بیان اینکه رقابت‌های لیگ دسته اول در حال حاضر در مرحله برگشت خود قرار دارد، اضافه کرد: این هفته دو بازی از هفته دوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور ادامه یافت اما هیئت قم باید به مصاف نماینده گلستان برود.



دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم ابراز داشت: بر اساس برنامه فدراسیون پینگ پنگ کشورمان هفته دوم از مرحله برگشت رقابت های لیگ دسته اول پینگ پنگ مردان باشگاه های کشور با انجام دو دیدار در اهواز و بوشهر برگزارشد.



صدرنشینی نمایندگان عسلویه و همدان در لیگ دسته اول



وی عنوان کرد: در نخستین مسابقه این هفته از رقابت‌های لیگ دسته اول، در شهر اهواز تیم مدعی قهرمانی یعنی مناطق نفت‌ خیز جنوب میزبان یکی دیگر از مدعیان قهرمانی یعنی نفت و گاز گچساران بود که این مسابقه با برتری پنج بر سه به سود تیم میزبان همراه بود.



عموئیان افزود: همچنین در دیگر دیدار این هفته که روز گذشته در شهر همدان برگزار شد، تیم پینگ پنگ علیصدر همدان در دیداری خانگی به مصاف تیم پینگ پنگ پتروشیمی نوری عسلویه صدرنشین رقابت‌ها رفت و به شکست خانگی پنج بر دو رضایت داد.



وی یاد آور شد: با انجام دو مسابقه از هفته دوم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول پینگ پنگ باشگاه‌های کشور، دیگر دیدار این هفته روز شنبه بیستم اسفند ماه در قم برگزار خواهد شد و طی آن هیئت قم به مصاف شرکت غله گلستان می رود.



جدال پینگ پنگ بازان قم و گلستان در سالن شهید محمدی قم



دبیر هیئت پینگ پنگ استان قم در ادامه به وضعیت جدول رده بندی پیکارهای این فصل اشاره کرد و بیان داشت: در جدول رده بندی لیگ دسته اول پینگ پنگ کشور تا پایان دور هفتم، تیم پتروشیمی نوری عسلویه از هفت بازی با شش پیروزی و یک باخت 13 امتیازی است و در صدر جدول قرار دارد.



وی اظهار داشت: همچنین نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم در صدر جدول، تیم پینگ پنگ علیصدر همدان است که با 6 پیروزی و یک باخت و 13 امتیاز در حال حاضر دومین تیم جدول رده بندی لیگ دسته اول پینگ پنگ کشور محسوب می‌شود.



عموئیان ادامه داد: تیم پینگ پنگ مناطق نفت خیز جنوب با هفت بازی که پنج برد و دو باخت برای این تیم به همراه داشته است با 12 امتیاز سوم است، تیم پینگ پنگ نفت و گاز گچساران با دو برد و پنج باخت و 9 امتیاز چهارم است، تیم هیئت قم از شش بازی با یک برد و پنج باخت و هفت امتیاز پنجم است و تیم پینگ پنگ شرکت غله گلستان با 6 باخت و 6 امتیاز در رده آخر جدول قرار دارد.

