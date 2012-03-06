ملت سوریه به اصلاحات و مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار اعضای کمیته دوستی اوکراین و سوریه در پارلمان اوکراین با وی تاکید کرد ملت سوریه با هوشیاری و وحدت خود، طرحهای خارجی را با شکست روبرو کرده است.



رئیس جمهوری سوریه گفت : آنچه سوریه در معرض آن قرار گرفته است، تکرار تلاشهای گذشته برای تضعیف نقش و ضربه زدن به ثبات این کشور است.



وی خاطر نشان کرد : قدرت هر نظامی در جهان در حمایت مردمی از آن نهفته است و ملت سوریه نیز همانند گذشته که طرحهای خارجی را ناکام گذاشت، بار دیگر، قدرت و توان خود برای حمایت از سرزمینش را از طریق ادامه اصلاحات و همچنین مقابله با تروریسم مورد حمایت خارج، به اثبات خواهد رساند.



بر اساس این گزارش، اعضای کمیته دوستی پارلمانی اوکراین و سوریه نیز بر همبستگی خود با دولت و ملت سوریه در رویارویی با توطئه ها و فشارهای خارجی تاکید کردند.



اعضای هیئت اوکراینی حمایت خود را از اصلاحاتی که در سوریه انجام می شود و نیز تصمیم خود برای نقل واقعیتهای سوریه اعلام کردند.



اعضای این هیئت خاطر نشان کردند سفر آنها به سوریه، فرصت اطلاع یافتن از حقیقت اوضاع را فراهم و حجم بزرگنمایی و تبیلغات منفی علیه این کشور را فاش کرد.