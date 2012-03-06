خشم اروپایی ها از آرای 99 درصدی پوتین در چچن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، در حالی که نخست وزیر روسیه و هواداران وی پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته این کشور را جشن می گیرند، اروپایی ها همچنان مشغول تردید افکنی در مورد صحت این انتخابات هستند.

بر این اساس یکی از عوامل خشم سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSZE) میزان بالای آرای "ولادیمیر پوتین" در چچن بوده است.

بر اساس آمار اعلام شده، وی در این منطقه 99.76 درصد آرا را از آن خود کرده که به ادعای سازمان مذکور این مسئله تردیدآمیز است.

کارشناسان این سازمان مدعی هستند مردم چچن به دلیل بروز دو مورد جنگ دولت روسیه با مخالفان در این منطقه رغبت کمتری به انتخاب پوتین به عنوان رئیس جمهور خود دارند.