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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

کر:

بانکهای آق قلا تعامل بیشتری برای اعطای تسهیلات داشته باشند

بانکهای آق قلا تعامل بیشتری برای اعطای تسهیلات داشته باشند

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار آق قلا خواستار تعامل بیشتر بانکها برای اعطای تسهیلات به خصوص در بخش مشاغل خانگی معرفی شده از طرف کمیته امداد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر عصر سه شنبه در نشست با مسئولان بانکها، از همکاری بسیار خوب بانک سپه شعبه آق قلا در خصوص اعطای تسهیلات اشتغالزایی به خصوص  به افراد معرفی شده کمیته امداد امام خمینی(ره) تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: ایجاد اشتغالزایی پایدار برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعطای تسهیلات گام مهمی در رفع محرومیت و خود اتکایی مددجویان است.

همچنین روسای بانک های تجارت و ملت قول مساعد دادند که به تمامی افراد معرفی شده از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان که پرونده تشکیل داده باشند تا پایان سالجاری تسهیلات آنها را پرداخت کنند.

آق قلا در شمال گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1553602

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