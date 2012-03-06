صبای قم در آخرین بازی خانگی میزبان علم و ادب مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها یک هفته به پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باقی مانده است، جمعه این هفته دیدارهای هفته بیست و ششم پایانی به انجام خواهد رسید تا پرونده لیگ سیزدهم بسته شود.



در یکی از هفت بازی هفته بیست و ششم مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم با سابقه لیگ برتر فوتسال که نمایندگانی از قم و مشهد هستند به مصاف یکدیگر می روند، دیداری که بین تیم های هفتم و هشتم جدول رده بندی برگزار می شود.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدرا‌سیون فوتبال، شامگاه جمعه این هفته دیدارهای هفته سیزدهم از دور برگشت این دوره از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور به انجام خواهد رسید و 14 تیم لیگ برتری در هفت مسابقه همزمان در شهرهای مختلف کشورمان با یکدیگر به رقابت می پردازند تا از بین تیم های فوتسال شهید منصوری قرچک و صنایع گیتی پسند اصفهان قهرمانی این فصل نیز مشخص شود.



جدال صبا و علم و ادب در سالن شهید حیدریان قم



در این بین یکی از کم اهمیت ترین بازی های هفته بیست و ششم بین تیم‌های فوتسال علم و ادب مشهد و صبای قم برگزار خواهد شد زیرا هر دو تیم از جایگاه خود در مکان های هفتم و هشتم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مطئمن هستند.



فوتسالیست های صبای قم در بازی رفت تیم علم و ادب مشهد را در خانه حریف متوقف کردند ولی تیم کم توان و کم انگیزه صبای قم بعد از اینکه نتوانست در شش هفته متوالی مقابل حریفان خود امتیازی کسب کند، در این دیدار به دنبال اعاده حیثیت و پایانی موفق در لیگ سیزدهم است.



دیدار تیم های فوتسال علم و ادب مشهد و صبای قم از هفته بیست و ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حضور تماشاگران پر تعداد تیم صبای قم از ساعت 16 روز جمعه نوزدهم اسفند ماه در سالن ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد.



صبا و علم و ادب در مکان های هفتم و هشتم لیگ برتر فوتسال



این دیدار در حالی برگزار خواهد شد که تیم فوتسال علم و ادب مشهد هم اکنون با کسب 30 امتیاز در مکان هشتم جدول رده بندی قرار گرفته است ولی تیم فوتسال صبای قم با کسب 36 امتیاز و تفاضل گل منفی در مکان هفتم جدول لیگ برتر ایستاده است.



تیم فوتسال صبای قم با 26 امتیاز کمتر نسبت به تیم های اول و دوم جدول رده بندی لیگ برتر هم‌اکنون تیم 36 امتیازی جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور محسوب می‌شود و جایگاه هفتم جدول رده‌بندی را در اختیار دارد.



در حال حاضر صبای قم با کسب 11 پیروزی، سه تساوی و 11 باخت، با 75 گل زده، 77 گل خورده و تفاضل گل منفی دو، با 36 امتیاز رتبه هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر را بعد از تیم‌های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز، گسترش ‌فولاد تبریز و فیروز صفه اصفهان در اختیار دارد.

