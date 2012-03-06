جوانان کرمانشاهی در دوازدهمین مسابقات ملی مهارت افتخار آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم اعزامی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه به دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و 4 دیپلم افتخار خوش درخشید.

دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت امسال باحضور 986نفر رقابت کننده از 31 استان کشور در 26 رشته برگزارشد.

برپایه این گزارش، نخبگان مهارتی استان کرمانشاه توانستند در دو رشته برودتی و تهویه مدال طلا و در رشته قنادی و شیرینی پزی مدال نقره را برای کرمانشاه بدست آورند.

شرکت کنندگان از 29بهمن ماه لغایت 2اسفندماه سالجاری در سه حوزه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای، ادارات کل آموزش فنی وحرف های استانهای تهران و البرز به مدت 4 روز با هم به رقابت پرداختند.

براساس این گزارش، نفرات برگزیده پس از حضور در اردوهای آموزشی مهارت به مسابقات جهانی سال 2013 در کشور آلمان اعزام می شوند.

حضور باشکوه مردم شرافتمند ایران اسلامی در انتخابات حیرت جهانیان را بر انگیخته است

استاندار کرمانشاه گفت: حضور باشکوه مردم شرافتمند ایران اسلامی در انتخابات نهم حیرت جهانیان را بر انگیخته است.

سید داوش هاشمی طی گفتگویی با اشاره به حضور ارزشمند مردم ولایتمدار ایران اسلامی در محل صندوق های شعب اخذ رای، افزود:خدای سبحان را شاکریم که بار دیگر قدرت و عظمت نظام ولایتمدار ایران اسلامی با حضور گسترده مردم برای جهانیان نمایان گشت و به همگان اعلام نمود که رابطة صمیمی و ناگسستنی بین مسؤلین نظام و ملت ایران اسلامی وجود دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رهنمودهای رهگشای مقام معظم رهبری در تمامی برهه های تاریخی سرنوشت ساز کشور، تصریح کرد: خوشبختانه ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود توانسته است با پشتیبانی محض از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و پیروی از مسیر پرعظمت ولایت، توطئه های دشمنان را خنثی و مسیر عزتمندی و سرافرازی را با تاسی به مولا و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای دنبال نماید.

تشکیل نشست های تخصصی در ارتقاء توانمندی روابط عمومی ها موثر است

دبیر شورای روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور، گفت: تشکیل نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در ارتقاء توانمندی روابط عمومی ها موثر بوده است.

محمدحسین انصاف نیا به مناسبت چهاردهمین نشست این شورا که در روز پنج شنبه 18 اسفند ماه با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی در دانشگاه لرستان برگزار می شود، تاکید کرد: نقش، جایگاه و وظایف روابط عمومی در یک چند ضلعی قابل تعریف می باشد که مدیران، کارکنان، مردم، سایر سازمان ها، مشتریان، رسانه ها هر کدام یک ضلع این چند ضلعی را تشکیل می دهند.

وی افزود: روابط عمومی باید ضمن ارتباط متقابل با آنان و روشنگری پیرامون عملکرد سازمان متبوع، کاستی های سازمان و عملکردهای آن را نیز شناسایی کند.

دبیر شورای روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه شش کشور در ادامه افزود: بی تردید هر چه آگاهی، دانش، بینش، مهارت ها، سعه صدر و توانمندی روابط عمومی در این جریان ارتباطی بیشتر باشد، بهتر و زودتر می تواند سیاستگذاری ارتباطی سازمان را در دست گرفته و بین سازمان و مخاطبانش تفاهم برقرار نماید و هر چه از این توانمندی ها بی بهره باشد به شکل های مختلف در این جریان ارتباطی اختلال ایجاد می شود.

نصب تابلوهای راهنمای گردشگری در کرمانشاه

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از نصب 14 تابلوی راهنمای گردشگری در آستانه نوروز خبر داد.

یدالله فرجی گفت: تابلوهای راهنمای گردشگری در ورودی 14 شهرستان استان کرمانشاه با هدف راهنمایی گردشگران و مسافران ورودی به استان در نوروز 91 نصب خواهند شد.

وی افزود: درصدد تهیه و چاپ اقلام تبلیغاتی همچون نقشه، بروشور، کتابچه و دو هزار متر بنر به منظور معرفی جاذبه‌های گردشگری، طبیعی و میراث فرهنگی استان کرمانشاه به مسافران نوروزی هستیم.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه با اشاره به روستاهای هدف گردشگری استان خاطرنشان کرد: روستاهای هدف گردشگری کرمانشاه با برخورداری از جاذبه‌های بی‌شمار، در ایام مختلف سال پذیرای گردشگران بسیاری از نقاط مختلف کشور هستند.

