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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۴

آیت الله باریک بین:

رسانه ملی در فرهنگ سازی و آموزش مردم تاثیرگذار است

رسانه ملی در فرهنگ سازی و آموزش مردم تاثیرگذار است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی به مردم نقش کلیدی و اساسی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح استودیوی رادیویی صدا و سیمای مرکز قزوین اظهارداشت: رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان رسانه ملی یک رسانه علمی، فرهنگی و آموزشی بوده که می توانند تاثیرات مطلوبی را در جامعه داشته باشد.
 
وی یادآورشد: تاثیرگذاری رسانه در مواقعی که نیاز به حضور مردم در صحنه های مختلف دارد نمایان تر شده و بیشتر احساس می شود.
 
آیت الله باریک بین به اهمیت این رسانه مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: صدا و سیما باید صدای مردم باشد و مشکلات آنها را به نوعی به گوش مسئولان برساند که این کار اهمیت مضاعفی دارد.
 
وی به نقش رسانه ها در دعوت کردن مردم به انتخابات روز 12 اسفند اشاره کرد و افزود: نقش صدا و سیما در دعوت مردم به این روز حماسی بزرگ بسیار تاثیر گذار بوده که این عملکرد صدا و سیما قابل تقدیر است.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور حماسی ملت ایران در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حضور هوشیارانه مردم در پای صندوق های رای باعث شد تا بدخواهان به این نظام ناامید شوند.
 
آیت الله باریک بین به تلاش دشمنان برای توطئه در روز 12 اسفند اشاره کرد و گفت: دشمنان از تمام تلاش خود برای به صحنه نیامدن مردم استفاده کردند تا میدان را خالی نگه دارند و این در حالی است که با حضور پر شور مردم تیر دشمن به سنگ خورد.
 
وی در پایان از تلاش های بی وقفه رسانه ها و کارکنان صدا و سیمای مرکز قزوین برای انعکاس خوب برنامه های رادیویی و تلویزیونی قدردانی کرد.
 
استودیوی رادیویی صدا و سیمای مرکز قزوین با مساحت 40 متر مربع و اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.
کد مطلب 1553605

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