به گزارش خبرگزاری مهر،آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و اعضای شرکت تعاونی نگاه آسمانی رفسنجان متعلق به فرزندان شهدای شهرستان رفسنجان و انارخانواده‌های شهدا را میراث بر دستاوردهای پدران شهید خود خواند و تصریح کرد: شهدا و ایثارگران عزیز کشورمان مهمترین سرمایه خود، یعنی جانشان را در طبق اخلاص نهادند و این انقلاب و نظام را از گردنه‌های سخت، کودتا، جنگ، تحریم و تهدید رهانیدند و ما امیدواریم بتوانیم با حفظ راه و دستاوردهای شهدا در پیشگاه ارواح بلند این عزیزان سربلند باشیم و شرمنده نشویم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به پیشتازی مردم رفسنجان در تشکیل تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی پسته رفسنجان را اولین تعاونی در این زمینه خواند و گفت: علی‌رغم مصائب کشاورزی در این خطه، مردم نجیب و پرتلاش رفسنجان کوشیده‌اند، الگو و نمونه موفقی از ایجاد تعاونی و تشکل کشاورزی ارائه کنند، به گونه‌ای که امروزه در سرتاسر کشور تعاونی‌های گوناگون کشاورزی را شاهد هستیم.

هاشمی رفسنجانی ضرورت جدی گرفتن تقویت بخش‌های تعاونی را براساس اصلاح اصل 44 قانون اساسی یادآور شد و با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های شرکت تعاونی نگاه آسمانی، فرزندان شهدای رفسنجان و انار، نگاه کارشناسانه به طرح‌ها و برنامه‌ها را مهم و اساسی خواند و تأکید کرد: فرزندان شهدای این خطه تلاش کنند، با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت حساب شده برنامه‌های کارآفرینی خود را پیش ببرند تا خدای ناکرده همانند بسیاری از طرح‌های زودبازده به انحراف کشیده نشوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمایت مسئولین ذیربط را لازمه فعالیت مثبت و موفق تعاونی‌های کارآفرین خواند و با اشاره به مقام و منزلت خانواده معظم شهدا تصریح کرد: امیدواریم همان‌گونه که خانواده‌های شهدا و ایثارگران چشم و چراغ مردم هستند، چشم و چراغ مسئولین هم باشند و با حمایت از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فرزندان شهدا بخشی از دین خود را به این عزیزان ادا کنند.

در ابتدای این دیدار علی بلندبان فرزند شهید بلندبان مدیرعامل شرکت تعاونی نگاه آسمانی رفسنجان، با تشریح فعالیت و برنامه‌های این تشکل گفت: این تعاونی 430 عضو از میان فرزندان شهدای شهرستان رفسنجان و انار دارد که بیش از 300 عضو آن دارای تحصیلات عالی و تخصص‌های گوناگون هستند.

وی برنامه‌های این تعاونی را علاوه بر فعالیت در بخش کشاورزی، برنامه‌ریزی جهت طرح‌هایی در زمینه توریسم، تأسیس پردیس کشاورزی، ایجاد کارخانه تولید سموم و کودهای کشاورزی، مؤسسه آموزش عالی برای خانواده‌های شهدا، پارک‌های تفریحی و نیز طرح‌های صنعتی اشتغال‌زا عنوان کرد و خواستار حمایت مسئولین از کارآفرینی فرزندان شهدا در جهت افزایش تولید و کشاورزی کشور شد.

