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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

یک کارشناس مسائل روسیه:

ناسازگاری دموکراسی غربی با روسیه/ پوتین یک سیاستمدار قدرتمند است

ناسازگاری دموکراسی غربی با روسیه/ پوتین یک سیاستمدار قدرتمند است

یکی از کارشناسان مسائل روسیه در آلمان، ولادیمیر پوتین را یک سیاستمدار قدرتمند قلمداد کرد که می خواهد کشورش را به سمت دموکراسی سوق دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر راهر" از کارشناسان مسائل روسیه و رئیس مرکز "برتولد بالتز" در آلمان و از مشاوران حکومتی در این کشور دربخشی از گفتگو با نشریه "فوکوس" اظهار داشت : ما نمی توانیم روسیه را با یک دموکراسی غربی مقایسه کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: پوتین با مردم کشورش ارتباط دارد. او خود را به عنوان یک تزار و حاکم می بیند . وی از دوازده سال پیش می خواهد روسیه را به سمت دموکراسی سوق دهد.


این کارشناس گفت : رابطه پوتین با غرب به صورت یک عشق پر از نفرت است. پوتین بر این عقیده نیست که یک دموکراسی بر اساس نمونه غربی در کشورش می تواند شکل بگیرد . پوتین یک دیکتاتور و فرد ضد دموکراسی نیست وی تنها خطاهایی دارد.

الکساندر راهر در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: در سالهای آینده مبارزه بین روسیه جدید و قدیم وجود خواهد داشت. بیست سال اخیر در این کشور یک دوره انتقالی بود. بسیاری از کمونیستهای سابق هنوز در سیستم حکومتی وجود دارند.

وی افزود: پوتین یک سیاستمدار قدرتمند است .موضوع مهم برای وی این است که یک قطب مستقل در سیاست جهانی باشد و وزنه تعادلی در برابر دیگر قدرتها باشد.
 

کد مطلب 1553611

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