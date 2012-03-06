ناسازگاری دموکراسی غربی با روسیه/ پوتین یک سیاستمدار قدرتمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر راهر" از کارشناسان مسائل روسیه و رئیس مرکز "برتولد بالتز" در آلمان و از مشاوران حکومتی در این کشور دربخشی از گفتگو با نشریه "فوکوس" اظهار داشت : ما نمی توانیم روسیه را با یک دموکراسی غربی مقایسه کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: پوتین با مردم کشورش ارتباط دارد. او خود را به عنوان یک تزار و حاکم می بیند . وی از دوازده سال پیش می خواهد روسیه را به سمت دموکراسی سوق دهد.





این کارشناس گفت : رابطه پوتین با غرب به صورت یک عشق پر از نفرت است. پوتین بر این عقیده نیست که یک دموکراسی بر اساس نمونه غربی در کشورش می تواند شکل بگیرد . پوتین یک دیکتاتور و فرد ضد دموکراسی نیست وی تنها خطاهایی دارد.

الکساندر راهر در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: در سالهای آینده مبارزه بین روسیه جدید و قدیم وجود خواهد داشت. بیست سال اخیر در این کشور یک دوره انتقالی بود. بسیاری از کمونیستهای سابق هنوز در سیستم حکومتی وجود دارند.

وی افزود: پوتین یک سیاستمدار قدرتمند است .موضوع مهم برای وی این است که یک قطب مستقل در سیاست جهانی باشد و وزنه تعادلی در برابر دیگر قدرتها باشد.

