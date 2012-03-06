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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

عضو شورای انتقالی برقه:

نظام فدرالی به معنای تجزیه لیبی نیست!

نظام فدرالی به معنای تجزیه لیبی نیست!

یکی از اعضای شورای تازه تاسیس انتقالی برقه با اشاره به وجود نظامهای فدرالی در برخی کشورها، ایجاد سیستم فدرالی در منطقه برقه در شرق لیبی را به مفهوم تجزیه کشورش ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ابوبکر معیله" گفت : مردم لیبی سالها از استبداد و خودکامگی رنج برده است و از این پس دیگر حکومتی را که یک نفر در آن ایفای نقش کند، نمی پذیرد.

وی افزود: هر اندازه که حکام خودکامه نیات خوبی هم داشته باشند در نهایت این خودکامگی آنها را به سوی نزاع و کشمکش می کشاند.

این عضو شورای تازه تاسیس منطقه فدرالی برقه در توجیه این اقدام گفت : ایجاد منطقه فدرالی به مفهوم تجزیه کشور نیست، آیا کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، سوئیس و استرالیا به سبب داشتن نظام فدرالی در معرض تجزیه قرار گرفته اند؟

وی اظهار داشت : باید راهکاری ایجاد شود تا کسانی که به رژیم سابق مرتبط بودند راهی به ساختارهای جدید نیابند.

معیله در واکنش به هشدارها درباره خطر تجزیه لیبی گفت : ما خواستار تجزیه لیبی نیستیم.

کد مطلب 1553612

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