نظام فدرالی به معنای تجزیه لیبی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ابوبکر معیله" گفت : مردم لیبی سالها از استبداد و خودکامگی رنج برده است و از این پس دیگر حکومتی را که یک نفر در آن ایفای نقش کند، نمی پذیرد.

وی افزود: هر اندازه که حکام خودکامه نیات خوبی هم داشته باشند در نهایت این خودکامگی آنها را به سوی نزاع و کشمکش می کشاند.

این عضو شورای تازه تاسیس منطقه فدرالی برقه در توجیه این اقدام گفت : ایجاد منطقه فدرالی به مفهوم تجزیه کشور نیست، آیا کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، سوئیس و استرالیا به سبب داشتن نظام فدرالی در معرض تجزیه قرار گرفته اند؟

وی اظهار داشت : باید راهکاری ایجاد شود تا کسانی که به رژیم سابق مرتبط بودند راهی به ساختارهای جدید نیابند.



معیله در واکنش به هشدارها درباره خطر تجزیه لیبی گفت : ما خواستار تجزیه لیبی نیستیم.