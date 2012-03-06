بنیه اعتقادی جوانان تقویت شود/ فعال شدن یگان ویژه فرماندهی انتظامی حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، تولیت آستانه مقدسه قم با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمن گفت: نسل جوان امروز کشور نسلی مبارز و به دنبال پیشرفت های علمی و فرهنگی است که مسئولان باید نسبت به تقویت بنیه اعتقادی آن ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.



حجت الاسلام سید محمد سعیدی در همایش بزرگداشت سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی و هنر تربیت اسلامی که در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: آشنایی با توانایی های انسانی در مسیر مسئولیت یک ضرورت است و انسان هر چه درک درست تری از خویش داشته باشد در عمل رشد و پیشرفت بیشتری خواهد داشت.



وی بیان داشت: با توجه به روایات هر چه معرفت، علم و آگاهی در انسان بیشتر وجود داشته باشد توجه به بعد معنوی و دوری از ابتذال بیشتر خواهد شد.



مربیان پرورشی پدران و مادران تربیتی فرزندان هستند



تولیت آستانه مقدسه قم با بیان این که مربیان پرورشی پدران و مادران تربیتی فرزندان ما هستند، یادآور شد: شناخت و معرفت نسبت به نسل کودک و نوجوانی که به عنوان امانت نزد مربیان پرورشی و تربیتی سپرده می شوند، اهمیت بالایی دارد.



وی افزود: با توجه به روایتی از امام صادق (ع) کودکان و نوجوانان منبع استعداد کافی برای کار های خیر هستند.



سعیدی در ادامه بیان داشت: به لطف و عنایت الهی نسل جوان امروز کشور نسلی مبارز و به دنبال تحول و پیشرفت در مسیرهای علمی و فرهنگی است که مسئولان باید نسبت به تقویت بنیه اعتقادی آن ها اهتمام ویژه ای داشته باشند.



امام جمعه قم یادآور شد: نسل جوان امروز کشور به برکت رهنمود های قرآن و در زیر سایه حضرت صاحب الامر(عج) و نائب بر حقش از شکست هراسی ندارند و همواره در طی این سی و سه سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته با تلاش و پشتکار در همه عرصه ها موفق هستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نسل جوانی که امروز به دنبال ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور است باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد و شناخت وظیفه و تکلیفی که مربیان تربیتی به عهده دارند نقش مهمی در تربیت جوانان آینده کشور دارد.



تربیت فرزندان باید در مسیر تحقق احیای نفس باشد



وی اظهار داشت: تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان باید در مسیر تعالیم الهی و تحقق "احیای نفس" که قرآن از آن یاد می کند، باشد.



سعیدی در پایان با تاکید بر حساسیت مسئله پرورش و تربیت گفت: گناه موجب می شود انسان ضد ولایت شود و امروز شاهدیم که بعضی افراد چگونه تغییر هویت داده، در جهبه دشمن قرار گرفته و منکر امام زمان(عج) شده اند که این از آثار گناه و خود خواهی است



یگان ویژه فرماندهی انتظامی حرم حضرت معصومه(س) فعال می شود



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: در صورت اختصاص فضای فیزیکی، یگان فرماندهی انتظامی حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، همزمان با ایام نوروز 91 فعال می شود.



سرهنگ پاسدارمحمدرضا میرحیدری در خصوص تامین امنیت زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) در ایام نوروز اظهار داشت: با فراهم کردن ساز و کاری مشخص و بسیج کلیه یگان های انتظامی استان از سوی فرماندهی انتظامی برای خدمت به زائران و مجاوران، آمادگی لازم جهت تامین امنیت و نظم قانونی شهر را داریم.



وی بیان داشت: با توجه به تصویب جدول سازمان نفرات، در صورت اختصاص محلی مناسب برای استقرار نیرو های انتظامی، یگان ویژه فرماندهی انتظامی حرم حضرت معصومه(س) در قالب های واحد های پلیس پیشگیری، اداره آگاهی، پلیس مواد مخدر و پلیس اطلاعات با نیروی انسانی قابل توجه در حد یک فرماندهی شهرستان فعال خواهد شد.



میرحیدری با اشاره به نقش نیروی انتظامی در ایجاد نظم و امنیت تاکید کرد: برای ایجاد و فعال شدن یگان فرماندهی حرم مطهر باید محل مناسبی مانند محل استقرار پلیس ثامن در حرم علی بن موسی الرضا(ع) در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات مطلوب تری را در شأن زائران کریمه اهل بیت(س) ارائه کرد.



وی یادآور شد: در ارتباط با جلوگیری از ناهنجاری ها، مشکلات و تامین امنیت داخلی، پایگاه های آگاهی تجهیز و تقویت شده و آمادگی لازم را داریم.



لزوم احداث پارکینگ مناسب برای زائران در ایام نوروز



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به عدم وجود پارکینگ مناسب در ایام نوروز خواستار شد: باید با همکاری شهرداری و متولیان امر پارکینگی شایسته زائران کریمه اهل بیت(س) و با تمهیدات لازم جهت حفظ اموال و وسایل نقلیه آن ها در محل رودخانه قم پیش بینی شود.



وی با اشاره به جایگاه والای حضرت معصومه (س) ابراز داشت: شهر قم باید به عنوان الگوی فرهنگ علوی شناخته شود و مسئولان استان باید از همه توان و امکانات خود در تحقق این امر تلاش کنند.



نهادهای فرهنگی و تبلیغی قم توجه ویژه ای به مسئله عفاف و حجاب داشته باشند



میرحیدری یادآور شد: با توجه به خیل مسافران در ایام نوروز نهادها و مسئولان فرهنگی و تبلیغی نیز باید اهتمام ویژه ای نسبت به مسئله عفاف و حجاب داشته باشند.



اقامه نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله حسینی بوشهری



نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله حسینی بوشهری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقامه خواهد شد.

بر پایه این گزارش، برنامه دعای توسل این هفته حرم مطهر با حضور هیئت جانبازان استان قم و مداحی حاج عباس حیدر زاده برگزار می شود.



لازم به ذکر است، قرائت دعای کمیل این هفته حرم مطهر توسط حجت الاسلام صالحی خوانساری بعد از نماز مغرب و عشاء، زیارت جامعه کبیره توسط حجت الاسلام شهیدی ساعت 22 پنجشنبه شب و دعای ندبه توسط حجت الاسلام صالحی خوانساری صبح جمعه هنگام طلوع آفتاب برگزار خواهد شد.



همچنین نیایش سحرگاهی و دعای کمیل نیز بامداد جمعه توسط مداح اهل بیت(ع) حاج مهدی سلحشور قرائت خواهد شد و سخنران نیایش صبح گاهی این هفته نیز حجت الاسلام شاهرودی خواهد بود.



همچنین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته به امامت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری و با حضور امت خدا جو در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) اقامه خواهد شد.

