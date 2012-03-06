تحریم ها فرصت مناسبی برای تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین ظهر سه شنبه با حضور عین الله غیاثوند مدیرکل دبیرخانه شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور، حیدری، رئیس اداره هماهنگی امور استانهای سازمان توسعه تجارت کشور، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، علیرضا کشاورز، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین، مبارکی مدیرکل امور اقتصادی استانداری و جمعی از بازرگانان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد.



مهدی بخشنده در این همایش گفت: تحریم ها از دیرباز علیه ما بوده و موضوع جدیدی نیست اما چون ظرفیت و پتانسیل تولید و صادراتی بالایی داریم می توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم خود را برای رقابت جدی مهیا کنیم.



حضور موثر در نمایشگاهای بین المللی موجب معرفی کالای ایرانی می شود



مدیر اجرایی شرکت توسعه صادرات و صنعت کاسپین قزوین گفت: استکبار تلاش می کند جلوی رشد کشور را بگیرد تا ما را به زانو درآورد اما ما باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و از تنبلی خارج شویم و با ابتکار و خلاقیت و بهره برداری مناسب از امکانات مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی را کم کنیم.



وی افزود: تولیدکننده ها باید به سمت جلو حرکت کنند هر چند در این مقطع نیازمند حمایت جدی دولت هستیم و باید واحدهای صنعتی هم با همه ظرفیت کار کنند و حلقه گمشده تجارت یعنی بازارهای بین المللی را شناسایی و در آنها حضور یابیم.



بخشنده اظهارداشت: 93 درصد واحدهای صنعتی استان کوچک و متوسط هستند که حضور آنها در نمایشگاههای بین المللی بسیار کم است که باید این بخش فعالتر شود.



این فعال اقتصادی بیان کرد: شرکتهای تخصصی صادراتی و تشکل های خصوصی با حضور بیشتر در نمایشگاههای بین المللی می توانند برای بازاریابی اقدام کنند و حرکت در مسیر جهش اقتصادی را شتاب بخشند.



وی تشکیل کنسرسیوم کشمش در استان را کاری ارزشمند برای افزایش صادرات این محصول دانست و گفت: با داشتن برند استانی، استفاده از ماشین آلات مجهز، بسته بندی و بازاریابی مناسب و آسیب شناسی دقیق از راهکارهای توسعه صادرات غیر نفتی است.



آهنگریان: داشتن برند به صادرات کالا کمک می کند



آهنگریان رئیس هیئت مدیره شرکت نفیس نخ نیز در این همایش گفت: مشتریان صادراتی از ما انتظار ثبات قیمت را دارند و اگر بتوانیم برای تبادل ارز و رفع مشکلات اعتباری اقدام کنیم می توانیم در صادرات موفق باشیم.



این فعال اقتصادی یادآورشد: با واقعی شدن نرخ ارز رقابتی جدی بین صادرکننده و تولیدکنندگان ایجاد شده که می تواند موجب شکوفایی و خلاقیت در کارها شود زیرا کالای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار است به دلیل مسافت کوتاه می توانیم جایگزین خوبی برای کالای چینی برای دیگر کشورها از جمله امارات باشیم.



وی از همکاری تنگاتنگ گمرک البرز در صادرات کالا تقدیر کرد و گفت: تسهیلات ایجاد شده در گمرک البرز موجب جلب رضایت صادرکنندگان کالا شده که اگر این همکاری در سایر دستگاهای اجرایی هم ایجاد شود روند صادرات بهتر می شود.



آهنگریان، تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی را از مشکلات موجود دانست و اظهارداشت: مزایای جوایز صادراتی باید بیشتر شده و با حذف معافیت مالیاتی، حذف مالیات ارزش افزوده، استرداد حقوق ورودی به استانها، اصلاحات تعرفه ای و جابجایی پول از مسائلی است که باید برطرف شود.



این فعال اقتصادی پیشنهاد کردسایت دو زبانه برای خرید و فروش کالا در استان راه اندازی شود و با هماهنگی سفارتخانه های کشورمان زمینه شناسایی فرصتها و نیازها در کشورهای دیگر فراهم شده و به صادرات کمک شود.



در این مراسم از 15 صادرکننده نمونه استانی، هفت صادرکننده کشوری و یک تعاونی برتر صادراتی با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.