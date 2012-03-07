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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۵

الهیاری به مهر مطرح کرد:

چهار هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد فارس توانمند شدند

چهار هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد فارس توانمند شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان فارس گفت: در سال جاری چهار هزار و 500 خانواده تحت پوشش کمیته امداد این استان توانمند شدند.

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگارمهر با تاکید بر اینکه توانمند سازی خانواده های تحت پوشش از اولویتهای اصلی کمیته امداد است، افزود: فقر امروز در جامعه با فقر دهه 60 تفاوتهای فراوانی کرده و از این رو ما نیز بحث خدمات رسانی را به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم خانواده ها را توانمند کنیم.

وی تاکید کرد: با مدیریت کردن منابع، مستمری را کم کردیم تا خدمات تسهیلاتی بیشتری را بتوانیم به خانواده های تحت پوشش ارائه کنیم و به گونه ای رفتار کنیم که خود خانواده ها از راه های مختلف توانمند باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان فارس یادآور شد: با رشد 800 درصدی در ایجاد فرصتهای شغلی و جذب 117 میلیارد تومان اعتبارات قرض الحسنه به خانواده های تحت پوشش به سمتی حرکت می کنیم که خود خانواده ها توان اداره زندگی را داشته باشند.

الهیاری تصریح کرد: بیشتر خانواده های تحت پوشش کمیته را بیمه کردیم تا با این راه مهمترین مشکل خانواده که همان وضعیت درمان بود برطرف شود و در حال حاضر حدود 12 هزار زن سرپرست خانوار بیمه تامین اجتماعی و 20 هزار نفر نیز بیمه عشایری هستند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مردم استان فارس همیشه برای حضور در جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها پیشقدم بودند، یادآور شد: رتبه فارس در کمک رسانی مردمی در این دو جشن همچنان مقام اول کشور است و به طور حتم مردم استان فارس در جشن نیکوکاری امسال نیز مقام اول را در کشور کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1553617

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