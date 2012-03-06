اعتبارات بیابان زدایی خراسان جنوبی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کارگر در جمع مسئولان خراسان جنوبی با بیان اینکه پروژه ترسیب کربن خراسان جنوبی قابلیت صدور جهانی دارد، گفت: با توجه به موفقیت استان در اجرای این پروژه، سال آینده بخش بیابان خراسان جنوبی اعتبار بیشتری از محل بودجه های ملی دریافت می کند و رقم قطعی پس از بررسی ها مشخص می شود.

وی افزود: منابع طبیعی متعلق به همه ملتها و نسل هاست و باید جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی و... حفظ شود.

وی فاصله سال های 2010 تا 2020 را دهه مقابله با خشکسالی خواند و ادامه داد: زندگی ساکنان زمین در معرض خطر تداوم خشکسالی و بیابان زایی است.

وی اضافه کرد: از 9 میلیون هکتار عرصه های خراسان جنوبی بیش از هفت میلیون هکتار بیابان و مراتع فقیر است و منطقه با متوسط بارندگی کم مواجه است.

این مسئول افزود: با تلاش مسئولان منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی پروژه ترسیب کربن با موفقیت انجام و طرحی کشوری و بین المللی شد.

وی این موفقیت را انگیزه ای برای اجرای طرح RFLDL(احیای زمین ها ی جنگلی و تخریب شده با تأکید بر زمین های حساس به فرسایش بادی و خاک های شور) به صورت مشترک در سه قلعه سرایان و کرمان عنوان کرد که با وجود مخالفت آمریکا، این طرح بین المللی با مشارکت فائو در منطقه عملی می شود.

حفظ زمین با کاشتن بیشتر

مشاور ارشد پروژه بین المللی RfLDL سه قلعه نیز در جمع مسئولان منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: کشورهایی مانند ایران به دلیل قرار داشتن در مناطق خشک بیشتر در معرض تغییرات آب و هوایی هستند.

بودهاتوکی افزود: بر اساس تحقیقات سازمان ملل، هر سال درجه حرارت زمین افزایش می یابد و گازهای گلخانه ای و کربن دو برابر می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر شیوه های طبیعی، عامل انسانی نیز در تولید و افزایش گازهای گلخانه ای موثر است.

وی تداوم خشکسالی، تغییرات آب و هوا و... را ناشی از افزایش تولید گازهای گلخانه ای دانست و بیان کرد: در 30 سال اخیر افزایش درجه دما و تغییرات بارندگی به کاهش بارندگی در ایران منجر شده است که با توجه به تأثیر تغییرات آب و هوایی بر زندگی انسان، این مسئله جای نگرانی دارد.

به گفته وی، برای مقابله با تغییرات آب و هوایی باید علاوه بر سازگاری با شرایط، افزایش فضای سبز و کاهش درجه حرارت مورد توجه قرار گیرد.

مشاور ارشد پروژه بین المللی RfLDL سه قلعه اجرای موفق پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی را در تحقق این اهداف موثر دانست و بیان داشت: باید زمین برای نسل های بعد حفظ شود که این کار فقط با بیشتر کاشتن محقق می شود.