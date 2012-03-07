انفجار مین در سومار یک مجروح بر جای گذاشت/ 25 روستای جوانرود در محاصره برف

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قصرشیرین گفت: انفجار یک مین به جای مانده از دوران هشت ساله دفاع مقدس در بخش مرزی سومار ـ نفت شهر از توابع این شهرستان منجر به مجروح شدن یک نفر از نیروهای پاکسازی شد.

انفجار در زمان خنثی‌سازی مین در این منطقه رخ داد که متعاقب آن یکی از نیروهای پاکسازی شرکت ایمن آوران وابسته به گروه های پاکسازی وزارت دفاع به‌نام نورالدین صفری‌زاده از اهالی اسلام آباد غرب که مشغول عملیات خنثی‌سازی بود به‌شدت مجروح شد.

مجروح بلافاصله به بیمارستان قصرشیرین منتقل و پس از مداوای اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی کرمانشاه اعزام شد.

25 روستای جوانرود در محاصره برف

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان جوانرود گفت: بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید راه ارتباطی 25 روستای این شهرستان مسدود شده است.

ارتفاع برف در ارتفاعات شهرستان جوانرود به یک متر و 50 سانتی‌متر می‌رسد.

فرماندار جوانرود با تایید این خبر گفت: بر اثر بارش برف سنگین و کولاک شدید راه ارتباطی 25 روستای این شهرستان مسدود شده است.

رئیس اداره راه و ترابری جوانرود گفت: اکیپ‌های برف‌روبی و ماموران راهداری اداره راه و ترابری هم‌اکنون مشغول بازگشایی راه‌های ارتباطی هستند و تا ساعت 18 بعد از ظهر تمامی راه‌های ارتباطی باز می‌شود.

کمری افزود: راه‌های اصلی شهرستان جوانرود هم اکنون باز و تردد با زنجیر چرخ در آن‌ها امکان‌پذیر است.

عملیات تکمیل پروژه سیل بندهای گابیونی منابع طبیعی در گیلانغرب آغاز شد

همزمان با دومین روز از هفته منابع طبیعی، عملیات تکمیل پروژه سیل بندهای گابیونی در حوزه آبخیزداری منطقه میاندار و پروژه آبخیزداری حوزه کله شک شهرستان گیلانغرب آغاز شد.

فرماندار گیلانغرب در این مراسم که با حضور مسوولان محلی برگزار شد، گفت: اجرای این طرح شامل احداث 356 مترمکعب بتن ریزی و ترمیم و بتن ریزی 100 مترمکعب از سیل بند گابیون در منطقه میاندار است.

اردشیر رستمی افزود: اجرای پروژه سازه ای و بیولوژیک در حوزه کله شک این شهرستان از دیگر طرحهایی آبخیزداری است که با اعتبار بیش از پنج میلیارد و 160 میلیون ریال در این منطقه عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

احیای امر به معروف عامل تحکیم حکومت اسلامی

امام جمعه روانسر در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان احیای این واجب الهی را عامل تحکیم حکومت اسلامی و اسلام ناب محمدی دانست و گفت: تثبیت و دوام انقلاب اسلامی و ایستادگی آن در مقابل زیاده های خواهی های دشمنان، ریشه در اجرای این فریضه دارد.

ملاعبدالله غفوری افزود: امر به معروف و نهی از منکر رشد و بالندگی جامعه را به دنبال خواهد داشت و باید از همه توان و ظرفیت های ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان برای توسعه این فریضه الهی استفاده کرد.

وی با تأکید بر مقابله با جنگ نرم و هجمه های فرهنگی دشمنان، آگاه سازی جوانان و تبیین فرهنگ حجاب و عفاف را یک ضرورت دانست و گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ اسلامی باید از دغدغه‌های اولویت‌ دار مسئولان شهرستان باشد.

فرماندار روانسر نیز با اشاره به نقش و ارزش امر به معروف و نهی از منکر در سازندگی و اصلاح جامعه اسلامی، افزود: رعایت این فریضه آحاد جامعه را در برابر هرگونه گناه و آلودگی بیمه می کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه روانسر نیز گفت: فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر مایه عزت اسلام است.

سرهنگ کولیوند اظهار داشت: رعایت تقوا و پاکدامنی در جامعه لازمه تحقق این فریضه مهم و اساسی است.

فرماندار روانسر گفت: رعایت فریضه امر به معروف و نهی از منکر آحاد جامعه را در برابر هر گونه گناه و آلودگی بیمه می کند.

حضور مردم در انتخابات مجلس نهم دشمن شکن بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو گفت: حضور اقشار مختلف مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی دشمن شکن و نشان دهنده عظمت ملت بزرگ ایران اسلامی بود.

حجت الاسلام سیدجواد موسوی افزود: بررسی آمار شرکت کنندگان و حضور مردم در انتخابات مجلس نهم بیانگر این نکته است که همواره رابطه مستقیمی بین افزایش تهدیدات خارجی و اظهارات خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی با مشارکت مردم و گروه های سیاسی در انتخابات وجو داشته است.

وی به تاثیرات داخلی حضور حداکثری مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: تشکیل یک مجلس قوی و کارآمد با پشتوانه آرای بالای مردمی یکی از مهمترین تاثیرات داخلی بود که در حقیقت، تضمین کننده تصویب قوانینی موثر و قوی خواهد بود.