2200 زن سرپرست خانوار در قم تحت پوشش بیمه قرار دارند

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گسترش پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان بیان داشت: در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و بر اساس ماده قانون مذکور، گسترش پوشش بیمه‌ای برای زنان سرپرست خانوار در استان اجرایی شده است.



وی تصریح کرد: بر این اساس زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی می‌توانند بر اساس قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از خدمات صندوق تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.



مدیرکل تامین اجتماعی قم با اشاره به اثرات مثبت اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و حمایت خوبی که در راستای اجرای

این طرح از این قشر جامعه می شود، یادآور شد: تا کنون بیش از دو هزار و 200 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان قم از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شدند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار به زنانی گفته می‌شود که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی بوده و مسئولیت تامین معاش مادی و نیازهای معنوی خانواده را بر عهده دارند، همچنین تحت پوشش هیچیک از صندوق‌های بازنشستگی نباشند.



موسوی با اشاره به اینکه معرفی این افراد از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است، تصریح کرد: با این اقدام زنان سرپرست خانوار از مزایای از جمله پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگی و پرداخت مستمری از کارافتادگی و همچننین دفترچه خدمات درمانی بهره مند می شوند.

۳۷ درصد حق بیمه زنان سرپرست خانوار توسط دولت پرداخت می‌شود



وی افزود: با توجه به نرخ قرارداد بیمه آنان، ۳۷درصد مبلغ حق بیمه این افراد توسط دولت و از منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و باقیمانده آن توسط خود بیمه شده پرداخت می شود.



مدیرکل تامین اجتماعی قم همچنین حداکثر سن مشمولان این بخشنامه را 50 سال تمام ذکر کرد و افزود: در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا، بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه معادل مازاد سنی در صندوق تامین اجتماعی خواهد بود.