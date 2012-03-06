کارآموزان یزدی مدال طلای مسابقات ملی مهارت را کسب کردند

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهدی صالح‌ زاده با کسب 551 امتیاز در رشته فناوری طراحی گرافیک از بین استان‌ های دیگر مدال طلای این مسابقات را به گردن آویخت.

وی عنوان کرد: 11 کارآموز دیگر اعزام شده از استان یزد به دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت موفق به کسب دیپلم افتخار در این مسابقات شدند.

کارگر یادآور شد: فرامرز پورعباس در رشته کابینت‌سازی (چوبی)، سید داوود حسینی در رشته آجر چینی، امید پیله‌ور در رشته طراحی وب، حمیدرضا انتظاری، محسن باغستانی و سید امیر میربلوکی در رشته ساخت و تولید تیمی و محمد ابویی مهریزی در رشته کاشی‌کاری دیوار و کف دیپلم افتخار کسب کردند.

کارگر عنوان کرد: عباس جعفری در رشته نجاری (اتصالات درب و پنجره)، احسان دهقانی سانیج در رشته طراحی مهندسی مکانیک، علی سلطانی گردفرامرز در رشته لوله‌کشی و گرمایشی و امید آخوندزاده در رشته فناوری اتومبیل نیز به کسب دیپلم افتخار نائل آمدند.

کارگر با بیان اینکه استان یزد در 10 رشته امتیاز بیش از 500 داشته است، یادآور شد: در این مسابقات 16 کارشناس و یک سرپرست نیز به همراه کارآموزان حضور داشتند.

این مسابقات با هدف ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم بین مهارت‌آموختگان، ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه‌ ای جوانان، فراهم کردن شرایط شرکت حرفه‌آموختگان در صحنه رقابت‌های بین‌المللی و اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه برگزار شده است.

در این دوره از مسابقات 491 نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند و برگزیدگان پس از شرکت در اردوی آمادگی برای شرکت در مسابقات جهانی انتخاب می‌شوند.