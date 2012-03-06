بازداشت شهروندان در شرق عربستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، مرکز حقوق بشر "العداله" که یک مرکز حقوق بشری عربستانی به شمار می رود، در گزارش از ادامه بازداشت قشرهای مختلف مردم در مناطق شرقی عربستان خبر داد.

در این گزارش ذکر شده است : در ماه فوریه گذشته 36 نفر در مناطق شرقی بازداشت شده اند که نوزده نفر آنها از مناطق القطیف و الاحساء هستند که "حبیب المعاتیق" مسئول پایگاه اینترنتی "فجر" و نیز "شیخ جلال محمد آل جمال" مسئول پایگاه اینترنتی العوامیه از افراد شاخص هستند.

گزارش فوق بیان کرد: در میان بازداشت شدگان دو نوجوان زیر شانزده سال وجود دارد که در زندان الدمام به سر می برند.

در این گزارش ذکر شده است : نیروهای امنیتی در این مدت، به ورود غیرقانونی به منازل ساکنان منطقه الشرقیه و بازرسی گسترده آن دست زده اند.