عملکرد شورای نگهبان در نظارت بر برگزاری انتخاباتی سالم قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری،دومین جلسه یازدهمین اجلاسیه رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری ساعتی پیش با حضور اعضا با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید در محل سابق مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
در این نشست نیز، طبق روال برخی نمایندگان مجلس خبرگان در نطقهای پیش از دستور خود، مسائل مهم جاری کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
آیتالله سیدعلی شفیعی نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به عنوان نخستین ناطق پیش از دستور این جلسه، مسأله انتخابات مجلس نهم و حضور بهتبرانگیز و آگاهانه مردم بصیر کشورمان را مورد تقدیر قرار داد.
وی همچنین از عملکرد دقیق شورای نگهبان به ویژه آیتالله جنتی دبیر این شورا در نظارت بر برگزاری انتخاباتی سالم با حضور افکار و سلایق مختلف، تشکر و قدردانی کرد.
دیگر سخنران این جلسه، آیتالله معصومی نماینده مردم استان خراسان رضوی بود که با اشاره به برگزاری شکوهمند انتخابات اخیر، نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در هدایت حکیمانه تمام اقشار مردم را ستود.
وی همچنین بر حفظ و نگهداری جایگاه رفیع ولایت فقیه و رهبری در سطح جامعه تأکید کرد.
آیتالله معصومی همچنین از سفر پر برکت سال گذشته رهبر معظم انقلاب به قم یاد کرد و آن را موجب حیات و سرزندگی تمام حوزههای علمیه کشور دانست.
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