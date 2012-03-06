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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۵

پس از ابقا در فدراسیون فوتبال؛

پیام تبریک رئیس فدراسیون ایتالیا به کفاشیان/ امیدوارم شما را در کنگره فیفا ببینم

پیام تبریک رئیس فدراسیون ایتالیا به کفاشیان/ امیدوارم شما را در کنگره فیفا ببینم

"جیان کارلو آبته" در پیامی به علی کفاشیان انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته به شرح ذیر است:
"دوست عزیزم علی کفاشیان
از طرف خودم و تشکیلات فدراسیون فوتبال ایتالیا صمیمانه ترین تبریک ها و آرزوهای خودم را به جهت انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای چهار سال آینده تقدیم می کنم و از این فرصت استفاده کرده و تعهد خود را نسبت به تقویت روابط دوجانبه ای که بین فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا، براساس توافق نامه ای که از پیش امضا شده است، مورد تایید مجدد قرار می دهم. در انتظار ملاقات شما در کنگره سالیانه فیفا که تاریخ 24 و 25 می در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد، هستم.
با آرزوی فعالیت پرثمر برای شما.
رم ، 6 مارس 2010
ارادتمند شما؛ جیان کارلو آبته»

علی کفاشیان که در چهار سال گذشته اداره فوتبال کشورمان را برعهده داشت روز دوشنبه و پس از برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون با کسب 47 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده فوتبال ایران انتخاب شد.

کد مطلب 1553626

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