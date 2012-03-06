پیام تبریک رئیس فدراسیون ایتالیا به کفاشیان/ امیدوارم شما را در کنگره فیفا ببینم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام که روی خروجی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته به شرح ذیر است:

"دوست عزیزم علی کفاشیان

از طرف خودم و تشکیلات فدراسیون فوتبال ایتالیا صمیمانه ترین تبریک ها و آرزوهای خودم را به جهت انتخاب مجدد شما به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای چهار سال آینده تقدیم می کنم و از این فرصت استفاده کرده و تعهد خود را نسبت به تقویت روابط دوجانبه ای که بین فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا، براساس توافق نامه ای که از پیش امضا شده است، مورد تایید مجدد قرار می دهم. در انتظار ملاقات شما در کنگره سالیانه فیفا که تاریخ 24 و 25 می در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد، هستم.

با آرزوی فعالیت پرثمر برای شما.

رم ، 6 مارس 2010

ارادتمند شما؛ جیان کارلو آبته»

علی کفاشیان که در چهار سال گذشته اداره فوتبال کشورمان را برعهده داشت روز دوشنبه و پس از برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون با کسب 47 رای به عنوان رئیس چهار سال آینده فوتبال ایران انتخاب شد.