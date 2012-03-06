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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

لیگ قهرمانان آسیا/

نمایندگان کره‌جنوبی و استرالیا پیروز شدند/ بنیادکار ازبکستان باخت

نمایندگان کره‌جنوبی و استرالیا پیروز شدند/ بنیادکار ازبکستان باخت

روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با پیروزی تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و آدلاید یونایتد استرالیا پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا عصر امروز سه شنبه با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم‌های اولسان هیوندای کره جنوبی و آدلاید یونایتد استرالیا مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در این چارچوب عصر امروز تیم بنیادکار ازبکستان در ورزشگاه جار تاشکند میزبان آدلاید یونایتد استرالیا بود و درحالیکه از حمایت تماشاگران خودی بهره می‌برد با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد. برای تیم آدلاید یونایتد در این بازی نایجل بوگارد (13) و آنتونی گولچ (53) موفق به گلزنی شدند و تنها گل تیم بنیادکار را نیز کمال الدین میرزائف در دقیقه 90 به ثمر رساند.

امروز همچنین تیم اولسان هیوندای کره جنوبی در ورزشگاه "اولسان بیگ کرون" میزبان بیجینگ گوان بود که موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود عبور کند. گل‌های تیم اولسان در این بازی توسط شین ووک کیم (25) و سئولکی کو (35) به ثمر رسید و تنها گل تیم بیجینگ گوان نیز توسط چن پیائو در دقیقه 51 وارد دروازه اولسان هیوندای شد.

با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد جداول رده بندی گروه‌های E و F مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر درآمد:

جدول رده بندی گروه E
1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

جدول رده بندی گروه F
1- اف سی توکیوی ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

کد مطلب 1553628

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