اخبار کوتاه استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی کرمانشاه در نامه ای خطاب به نمایندگان جدید استان در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه بیشتر به این دانشگاه شد.

در این نامه آمده است: نمایندگان محترم مردم استان کرمانشاه در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک کسب آراء مورد نیاز برای ورود به مجلس شورای اسلامی از طرف مردم شریف و فهیم کرمانشاه به استحضار می رساند، همان گونه که استحضار دارید دانشگاه صمعتی کرمانشاه طی سال های اخیر شتاب قابل توجهی در حرکت به سوی ایجاد یک مرکز آموزش عالی مقتدر و موثر داشته است، لذا بدون شک پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این نهاد آموزش عالی نوپا، ولی مستحکم می تواند در تحقق آرمان های متعالی این دانشگاه پایدار بسیار اثر گذار باشد.

همچنین در ادامه این نامه آمده است: بر این اساس و بنا به وظیفه، پیشنهاد برقراری یک رابطه ی نزدیک و مثبت در طول دوران نمایندگی شما (نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی) با دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه می گردد. امیداست که با پذیرش از سوی شما مواجه و شاهد پیشرفت های قابل توجه در آینده برای این دانشگاه باشیم.

حضور با شکوه مردم در انتخابات موجب حیرت جهانیان شد

استاندار کرمانشاه گفت: حضور باشکوه مردم شرافتمند ایران اسلامی در انتخابات نهم مجلس، حیرت جهانیان را بر انگیخته است.

سید دادوش هاشمی با اشاره به حضور ارزشمند مردم ولایتمدار ایران اسلامی در انتخابات اخیر، اظهار داشت: خدای سبحان را شاکریم که بار دیگر قدرت و عظمت نظام ولایتمدار ایران اسلامی با حضور گسترده مردم برای جهانیان نمایان گشت و به همگان اعلام نمود که رابطه صمیمی و ناگسستنی بین مسؤلین نظام و ملت ایران اسلامی وجود دارد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رهنمودهای رهگشای مقام معظم رهبری در تمامی برهه های تاریخی سرنوشت ساز کشور، تصریح کرد: خوشبختانه ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود توانسته با پشتیبانی محض از آرمانهای والای انقلاب اسلامی و پیروی از مسیر پرعظمت ولایت، توطئه های دشمنان را خنثی و مسیر عزتمندی و سرافرازی را با تاسی به مقام معظم رهبری دنبال نماید .

وی با اشاره به حضور حماسی و افتخار آمیز مردم استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جای بسی خوشحالی و امید است که مردم استان کرمانشاه به تبع از مراد خود همچون دیگر هموطنان با حضور پررنگ و غرور آفرینشان موجب دلگرمی خادمین دلسوز نظام را فراهم نمودند.

پلیس سارقان شبرنگ های جاده را دستگیر کرد

پلیس کرمانشاه در یک اقدام اطلاعاتی، سه نفر را به اتهام سرقت شبرنگ های جاده دستگیر کرد .

با توجه به وقوع سرقت سیم و کابل برق دکل های مخابراتی " ایرانسل " و علائم بازدارنده راه و ترابری در سطح حوزه استحفاظی پاسگاه " چالابه " ، ماموران این پاسگاه اقدامات اطلاعاتی خود را آغاز کردند .

ماموران شب گذشته سه نفر را که در حال کندن علائم بازدارنده ( شبرنگ ) اداره راه و ترابری بودند دستگیر و در بازرسی از آنها یکسری اهرم و 200 عدد شبرنگ مسروقه را کشف و ضبط کردند.

براساس این گزارش، متهمان به همراه اقلام مسروقه به پاسگاه منتقل شدند .

