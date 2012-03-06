درخواست اروپا از روسیه درباره سوریه/ فرستاده چین وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه اظهارات مداخله جویانه پیشین خود بار دیگر بر لزوم پایان یافتن وضعیت بحرانی در سوریه مطابق خواسته های غربی ها تاکید کرد.

وی امروز سه شنبه در حاشیه دیدار خود با وزیر امور خارجه فنلاند در هلسینکی از دولت روسیه خواست برای حل مسئله سوریه نقش پررنگ تری ایفا کند.

اشتون به دعوت مقامات فنلاند به این کشور سفر کرده تا مقدمات دیدار هفته جاری وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کپنهاگ را که حول مهمترین موضوعات سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه است فراهم کند.

در همین حال نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل در مورد سوریه و تحولات اخیر این کشور به رایزنی پرداختند.

خبر دیگر این که "لی هواکینگ" فرستاده ویژه چین امروز وارد دمشق شد. به گزارش آسوشیتدپرس محور مذاکرات وی با مقامات دمشق یافتن راه حلی برای برقراری آتش بس در سوریه و ایجاد امکان مذاکره برای حل بحران است.

این در حالی است که در برنامه سفر هواکینگ که پیشتر سفیر چین در دمشق بوده هیچگونه دیداری با مخالفان داخلی نظام سوریه در نظر گرفته نشده است.

بر اساس این گزارش، با گذشت 11 ماه از بروز ناآرامی های در برخی مناطق سوریه، دولت چین همچنان به عنوان یکی از حامیان نظام سوریه با دخالتهای غربی ها مخالفت می کند.

گزارشها همچنین از دیدار "کاترین اشتون" با "کوفی عنان" فرستاده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل به سوریه و رایزنی این دو در مورد وضعیت سوریه حکایت دارد.