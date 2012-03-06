انتقال آب کاسه رود کمک خوبی به منطقه بحرانی شرق ابرکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اخلاقی ظهر سه شنبه در دومین روز از هفته منابع طبیعی در جمع خبرنگاران در محل طرح کنترل سیل کاسه رود اظهار داشت: این طرح با هدف پیشگیری از خطرات و تخریب جاده مواصلاتی و کنترل روان آبها و سیلاب ها اجرا شده و با احداث آن چهار میلیون متر مکعب از روان آب ها ی منطقه کنترل می شود.

وی افزود: عملیات احداث این بند با حجم عملیاتی بالغ بر 30 هزار متر مکعب از سال 88 آغاز شده و هم اکنون نیز شاهد پیشرفت 95 درصدی آن هستیم.

اخلاقی همچنین در مورد خصوصیات این رودخانه افزود: این رودخانه همه ساله و در چند ماه دارای آب است که می تواند منبع تامین آب به ویژه برای مردم شرق ابرکوه باشد و به این دلیل طرح انتقال آب کاسه رود نیز در دست اجراست.

وی یادآور شد: این طرح با ارتفاع پنج متر و عرض 140 متر سرریز، قادر به کنترل نزدیک به چهار میلیون متر مکعب از روان آبهای سطحی منطقه است.

اخلاقی با اشاره به فعالیت های جهاد کشاورزی برای انتقال این آب افزود: طرح انتقال آب شروع شده و تاکنون پیشرفت های خوبی نیز داشته است که امیدواریم هر چه زودتر شاهد کامل شدن آن باشیم.

اخلاقی افزود: در بازدیدی که بعد از بارندگی اول آذرماه از این منطقه شد شاهد کنترل بالغ بر یک میلیون متر مکعب آب در این سد بودیم.

با توجه به موقعیت کاسه رود و فراهم آوردن زمینه های لازم می توان از پتانسیل های بالای منطقه نیز برای جذب ایرانگردان و جهانگردان بهره برداری کرد.