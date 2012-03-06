انتقاد صدراعظم اسبق آلمان از مرکل/ یونان نباید در منطقه یورو پذیرفته می شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هلموت اشمیت" صدراعظم اسبق آلمان سیاستهای "آنجلا مرکل" در مقابله با بحران مالی اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات (SPD) در گفتگو با روزنامه بیلد آلمان با بیان اینکه مرکل تنها در اجرای تاکتیکهای سیاسی خوب عمل می کند تاکید کرد وی فاقد استراتژی و هدف راهبردی است.

به گفته اشمیت، مرکل در رویارویی با بحران کنونی منطقه یورو از فقدان ابزار تشخیص رنج می برد. وی با اشاره به بحران مالی و بدهی کشورهای اروپایی به ویژه یونان سیاست مرکل در این مورد را متناقض ارزیابی کرد.

وی گفت : هیچ کس متوجه تغییر موضع 180 درجه ای مرکل در این میان نشده است، وی همان کسی است که در سال 2010 خواستار خروج یونان از منطقه یورو شد.

این در حالی است که هم اکنون مرکل یکی از مدافعان سرسخت باقی ماندن یونان در منطقه یورو بوده و تا کنون با پرداخت چندین بسته کمک مالی میلیارد یورویی به این کشور موافقت کرده است.

اشمیت در ادامه سخنان خود اظهار داشت : اگر من بودم هرگز یونان را در منطقه یورو نمی پذیرفتم. وی با بیان اینکه ورود یونان به این منطقه در زمان دولت پیشین رخ داده است، حل بحران مالی کنونی را موجب تثبیت اروپا به عنوان یک قدرت جهانی دانست.