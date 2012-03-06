بیماری ویروسی هیچ ارتباطی به آب آشامیدنی اصفهان ندارد

مجتبی قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در اصفهان پیرامون شایعاتی که مبنی بر آلوده بودن آب آشامیدنی استان مطرح شده است، اظهار داشت: متأسفانه در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر آلوده شدن آب آشامیدنی استان به ویژه در برخی از شهرهای استان مطرح شده که این شایعات را افرادی فرصت‌طلب که به دنبال منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده در جامعه عنوان کردند .

وی افزود: درحال حاضر جمعیت تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر در قالب 86 شهر است که 85 درصد آب آشامیدنی استان از طریق تصفیه‌خانه بزرگ و پیشرفته آب بابا شیخ علی و همچنین برحسب ضرورت از چاه‌های فلمن تأمین می‌شود و مراکز بهداشتی، دستگاه‌های نظارتی سلامت و بهداشت آب را مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌دهند.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس اعلام نظر معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت و بهداشت محیط استان بیماری ویروسی اخیر ارتباطی به آب و غذا نداشته و ابتلای برخی از افراد در نقاط پراکنده استان به بیماری ویروسی با علائم گوارشی هیچ ارتباطی با مصرف آب و مواد غذایی ندارد و در اماکن تجمعی نظیر مدارس رعایت بهداشت سبب کنترل بیماری می‌شود.

وی در خصوص سلامت آب استان اصفهان گفت: براساس استانداردهای بین‌المللی سازمان بهداشت جهانی متولیان توزیع آب علاوه بر اعمال سیستم‌های تصفیه با تکنولوژی بالا موظف به انجام عملیات کلرزنی مطلوب و در حال حاضر تأمین آب آشامیدنی استان از طریق سیستم‌های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و همچنین استفاده از گندزدایی ازن و کلر و رعایت کلر باقی‌مانده در محدوده استاندارد تأمین می‌شود.

قبادیان با اشاره به مطلوبیت میکروبی آب استان بیان کرد: در یک ماهه گذشته مطلوبیت میکروبی آب استان در نتیجه ارزیابی مراکز بهداشت استان کاملاً مطلوب اعلام شد و هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی آب به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از سوی دستگاه‌های نظارتی به این شرکت ارسال نشده است.

وی بیان داشت: این درحالیست که نمونه‌برداری‌هایی که شرکت آب و فاضلاب و مراکز بهداشتی در خصوص کیفیت و سلامت آب استان انجام داده‌اند بیانگر این است که سلامت آب بسیار بالاتر از حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه در صورت بروز هرگونه آلودگی آب بیماری در سطح گسترد‌ه‌ای شیوع می‌یابد، اضافه کرد: با توجه به اینکه در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ و استقرار شبکه انتقال و توزیع آب که بیش از 47 شهر و 300 روستا را تحت پوشش قرار داد اگر مسئله آلودگی آب مطرح شود بسیاری از افرادی که تحت پوشش طرح آبرسانی هستند به بیماری مبتلا می‌شوند این درحالیست که هم‌اکنون برخی از افراد در برخی از نقاط استان به بیماری ویروسی مبتلا شده‌اند بنابراین نمی‌توان به هیچ عنوان شیوع بیماری اخیر را به آلودگی آب نسبت داد که نظر مسئولان مرکز بهداشت استان نیز مؤید این مطلب است.

وی در پایان اظهار داشت: همچنین این شرکت آمادگی لازم به منظور اجابت درخواست تمامی اقشار جامعه نسبت به بازدید از تأسیسات و تصفیه‌خانه آب دارد.