پسر معتاد بعد از قتل مادرش خودکشی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 14 اسفند گزارش وقوع آتش سوزی در طبقه نهم یک مجتمع آپارتمانی در فاز یک شهرک اکباتان به آتش نشانی اعلام که با حضور ماموران ایستگاه 34 آتش نشانی در محل ، آتش قبل از شدید شدن کنترل و خاموش شد .

با اطفای حریق ، ماموران آتش نشانی با جسد زنی 65 ساله و یک جوان حدود 21 ساله در محل روبرو شدند که بلافاصله موضوع از طریق مرکز فوریت های پلیسی به کلانتری 135 آزادی اعلام و پس از دقایقی ماموران در محل حاضر شدند .

بررسی های مقدماتی نشان از وقوع یک جنایت داشت که بلافاصله موضوع به قاضی کشیک ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاه داده شد.

با حضور قاضی روشن ، عوامل تشخیص هویت و تیم اداره دهم پلیس آگاهی در صحنه جنایت و انجام بررسی های اولیه مشخص شد که زن 65 ساله ای به نام شکوفه بر اثر ضربه های چاقو و بریدگی های شدید از ناحیه گردن به قتل رسیده و جسد پسر وی به نام امیر 21 ساله نیز ، در نزدیکی جسد مادرش کشف شده است . با بررسی های اولیه احتمال خودکشی از سوی امیر قوت و تحت بررسی قرار گرفت .

با تشکیل پرونده مقدماتی ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به این پرونده ، به تحقیق از همسایگان پرداخته و در تحقیقات دریافتند که امیر اعتیاد شدیدی به مصرف موادمخدر داشته که با توجه به اعتراض همسایگان ، چندین بار میان امیر و آنها نزاع و درگیری ایجاد و آخرین سابقه این درگیری ها نیز مربوط به یک ساعت پیش از وقوع آتش سوزی بوده است .

در ادامه بررسی های پلیسی مشخص شد که امیر پس از درگیری با همسایگان ، به اصرار مادرش به واحد آپارتمانی محل سکونتشان در طبقه نهم مجتمع بازگشته و صدای درگیری میان او و مادرش از داخل واحد مسکونی شنیده می شد تا نهایتا صدای درگیری آنها قطع و پس از دقایقی همسایگان متوجه آتش سوزی در واحد مسکونی متعلق به آنها می شدند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، برادر شوهر شکوفه که او نیز در شهرک اکباتان سکونت دارد ، پس از اطلاع از موضوع به محل جنایت مراجعه و در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : برادرم حدود 7 سال پیش فوت کرده و از آن زمان شکوفه به همراه پسرش در اینجا زندگی می کردند و دخترشان نیز در خارج از کشور زندگی می کند که پس از اطلاع از موضوع در حال مراجعه به ایران است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : تحقیقات در خصوص این پرونده در مراحل مقدماتی قرار داشته و اطلاعات اولیه این فرضیه را قوت بخشیده است که مقتوله توسط پسر خود به قتل رسیده و قاتل نیز پس از ارتکاب جنایت ، اقدام به خودکشی و ایجاد حریق عمدی در واحد مسکونی کرده است.

