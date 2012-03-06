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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۵۶

پرواسی در گفتگو با مهر:

20 پایگاه کمیته امداد کمک های مردم قائم شهر را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

20 پایگاه کمیته امداد کمک های مردم قائم شهر را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر گفت: 20 پایگاه ثابت و سیار کمک های شهروندان را در جشن نیکوکاری جمع آوری می کند.

سید زین العابدین پرواسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت 20 پایگاه ثابت و سیار در جشن نیکوکاری امسال در قائم شهراظهار داشت: 10 پایگاه شهری، دو پایگاه روستایی و هشت پایگاه سیار کمکهای مردم را جمع آوری می کند.

وی با اشاره به جشن نیکوکاری پارسال که بیش از 52 میلیون تومان جمع آوری شد افزود: پیش بینی امسال کمیته امداد امام (ره) شهرستان بیش از 100 میلیون تومان است.

وی بیان داشت: کلیه پایگاههای بسیج روستایی و شهری، مدارس و پایگاه های جشن نیکوکاری برای جمع آوری کمک های مردمی شهرستان بسیج شد.

پرواسی گفت: خیران می توانند کمکهای خود را به شماره حساب 6759227745 بانک ملت واریز کنند.

وی از آموزش مهارتهای زندگی 30 نوعروس تحت حمایت این سازمان خبر داد و گفت: آموزش در زمینه بهداشت فردی، بهداشت روانی ، دینی واعتقادی، فرهنگی اعتقادی بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) قائم شهر افزود: میزان کمک کمیته امداد به نوعروسان در سالجاری یک میلیون تومان و دامادها 300 هزار تومان به صورت بلاعوض بوده است.

کد مطلب 1553643

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