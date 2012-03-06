به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شیخیفرد ظهر سه شنبه در مجمع عمومی هیئت تیراندازی استان زنجان با بیان اینکه فدراسیون تیراندازی در سال آینده رقابتهای متعددی را پیش رو خواهد داشت، افزود: مهمترین و رسمیترین عرصه برای نشان دادن سطح این رشته ورزشی، برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در همه ردههای سنی است تا هیأتها و ورزشکاران بتوانند توانمندی و شایستگی خود را در این رقابتها محک بزنند.
وی با تأکید بر اینکه اجرایی شدن تفاهمنامهای بین فدراسیون و استانها باعث توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی در سطح کشور خواهد شد به وضعیت تیراندازی در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: تیراندازی به تازگی وارد رقابت های لیگ شده و پارسال 114 تیم در لیگ حاضر بودند ولی امسال به 81 تیم تقلیل یافت که دلیل آن نیز مشکلات مالی بود.
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