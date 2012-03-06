ورزش معلولان رضایت مردم، دولت و مجلس را به همراه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در شانزدهمین مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان اظهار داشت: ورزش جانبازان و معلولین پدیده انقلاب است و در حال حاضر هم یکی از فدراسیون های برتر کشور به حساب می آید. عموم هیئت های ما از حیث عملکرد جزو هیئت های برتر استان های خودشان به حساب می آیند و مجموعه همین عملکردها و فعالیت هاست که باعث ارتقای فدراسیون جانبازان و معلولان شده است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه اظهار داشت: فدراسیون ما از 33 سال قبل کار خود را از صفر آغاز کرد و اکنون تا آنجا پیش رفته که سازمان جهانی معلولین از ایران به عنوان یکی از سه فدراسیون برتر جهان یاد می کند که این امر در سایه همدلی دست‌اندرکاران این فدراسیون حاصل شده است.

خسروی وفا در خصوص تعویق مجمع عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: سال قبل بحث وزارت کشور مطرح بود و به همین دلیل نتوانستیم در پایان سال، مجمع تشکیل دهیم.

وی افزود: زمانی که ورزشکاران معلول ما در رقابت های پاراآسیایی موفقیت کسب کردند رهبر برای سومین بار پیام تبریک فرستادند و ما باید به خودمان ببالیم که عملکردمان به گونه ای بوده که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

خسروی وفا در پایان گفت: امیدواریم با هماهنگی که بین استان ها انجام می شود، بتوانیم در دو بعد ورزش قهرمانی و همگانی به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم ضمن اینکه در خصوص ماده 88 ( نحوه اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی) باید مشکل دسترسی هیئت ها به اماکن ورزشی حل شود. از آنجایی که ورزشکاران معلول با مشکلاتی از قبیل ایاب و ذهاب مواجه هستند، باید نگاه ویژه تری به آنها بشود.