مبالغ نهایی عمره دانشگاهیان اعلام شد/ جدول جزئیات قیمتها

حجت الاسلام محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه توضیحات کامل از جزئیات نرخ عمره91-90 دانشگاهیان به این مبالغ که شرح آن در جدول ذیل مشاهده می شود، اشاره کرد.

جدول نرخ نهایی عمره گذاران دانشگاهی

ایستگاه پروازی دانشجویان مجرد متأهلین و اساتید متأهلین و اساتید متأهلین و اساتید متأهلین و اساتید بالای 12 سال 7 تا 12 سال 2 تا 7 سال زیر 2 سال تهران - شیراز - اصفهان - یزد - کرمان - کرمانشاه - اهواز - ساری - رشت 10.336.000 10.736.000 8.117.000 7.327.000 1.073.600 مشهد - تبریز - اردبیل - زاهدان 10.901.000 11.301.000 8.540.000 7.750.000 1.130.100

وی در ادامه گفت: ما به التفاوت این مبلغ باید تا تاریخ 28/12/90 به همان حسابی که در بانک ملت افتتاح شده، واریز شود. همچنین به منظور مسدود نشدن حساب عمره، علاوه بر این مبلغ باید حداقل مبلغ 10 هزار تومان یا بیشتر در حساب زائرین موجود باشد.

به گفته این مقام مسئول، هزینه ایستگاههای پروازی مشهد، تبریز، اردبیل، زاهدان به دلیل دوری مسافت، از سایر ایستگاهها مقداری بیشتر است.

فقیهی ادامه داد: زائرین باید به ازاء هر نفر مبلغ 000/80 ریال در تهران و در سایر استانها هر نفر مبلغ 000/60 ریال بابت هزینه تکلیفی (با هماهنگی مدیر کاروان) به آژانس واریز کنند.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان به علت گرانی این نرخ نیز اشاره کرد و گفت: دلیل افزایش هزینه عمره نسبت به سال گذشته، مربوط به افزایش نرخ ارز، هزینه بلیط و افزایش هزینه های هتل و مبلغ فوق توسط سازمان حج و زیارت تعیین شده است.