98 درصد اراضی اصفهان دارای سند ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نریمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان اصفهان در حالی سالجاری را به پایان میرساند، که رتبههای نخست را در زمینه تولید شیر خام و گوشت قرمز و همچنین تخم مرغ در کشور به دست آور ده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روز درختکاری به سر میبریم اهمیت و هزینه آب در استانی مانند اصفهان بیشتر نمایان است.
وی ادامه داد: در استان اصفهان هزینه استحصال آب از یک حوزه به حوزه دیگر از طریق پروژههای آبخیزداری یک هفتم روشهای دیگر انتقال آب است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه در استان اصفهان به شدت با محدودیت آب روبرو هستیم ضروری است نگاه جدیتری به اجرای طرحهای آبخیزداری در استان بیندازیم.
وی همچنین در ادامه افزود: در بخش حفاظت از اراضیهای ملی تا به حال بیش از 16 هزار هفتصد هکتار از اراضی ملی را توانستیم به بیت المال برگشت کنیم و خوشبختانه بیش از 98 درصد از اراضی استان دارای سند ملی است.
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