مردم ایلام از نعمت ولایتمداری تشیع بهره مند هستند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر سه شنبه در مراسم برش اولین قطعه درب حرم مطهر حضرت عباس (ع) افزود: این استان در دوران جنگ تحمیلی دو هزار بار بمباران و 80 درصد آن با خاک یکسان شد و تعداد چهار هزار شهید را به انقلاب تقدیم کرد.

وی تصریح کرد: نام ایلام با نام رزمندگان دفاع مقدس عجین شده و مردم این استان در کنار رزمندگان با پاسداشت و دفاع از نظام اسلامی می پرداختند.

نماینده ولی فقیه در ایلام این استان را یک استان محروم و پیشرو در محرومیت دانست و تاکید کرد: با همه محرومیت هایی که مردم ایلام دارند با عشق به اهل بیت (ع)، نو عروسان و دختران جوان طلا و جواهرات خود را برای ساخت درب حرم مطهر قمر بنی هاشم (ع) اهدا کردند.

حجت الاسلام لطیفی تصریح کرد: مردم فارس مردمی ولایی هستند که نام استانشان با نام شهید محراب، آیت الله سید عبدالحسین دستغیب گره خورده است.

وی یادآور شد: طی چند سال گذشته مردم فارس در ساخت و بازسازی عتبات عالیات پیشرو بودند و همچنان این مقام را برای خود حفظ کرده اند.