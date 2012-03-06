اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های معتبر اینترنتی

سرگرد سید علی میراحمدی با اشاره به دریافت شکایت هایی از برخی فروشگاه های اینترنتی ، به شهروندان هشدار داد: هرگز فریب تبلیغات پرزرق و برق و قیمت های غیرواقعی برخی فروشگاه ها در فضای مجازی را نخورید.

وی با تاکید بر انجام خریدهای اینترنتی از فروشگاه های معتبر، تصریح کرد: هماهنگی های لازم برای شناسایی فروشگاه های معتبر اینترنتی با سازمان بازرگانی استان صورت گرفته است.

میراحمدی ادامه داد: در این هماهنگی ها مقرر شد پس از شناسایی این فروشگاه ها نشان اعتماد نیز به آنان اعطا شود که این اقدام گامی موثر برای معرفی فروشگاه های ایمن است .

رییس پلیس فتا استان سمنان خاطر نشان کرد: اعطای نشان اعتماد به این گونه فروشگاه ها منجر به کاهش جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر می شود.