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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های معتبر اینترنتی

اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های معتبر اینترنتی

رییس پلیس فتای استان سمنان از اعطای نشان اعتماد به فروشگاه های معتبر اینترنتی خبر داد.

سرگرد سید علی میراحمدی با اشاره به دریافت شکایت هایی از برخی فروشگاه های اینترنتی ، به  شهروندان هشدار داد: هرگز فریب تبلیغات پرزرق و برق و قیمت های غیرواقعی برخی فروشگاه ها در فضای مجازی را نخورید.

وی با تاکید بر انجام خریدهای اینترنتی از فروشگاه های معتبر، تصریح کرد: هماهنگی های لازم برای شناسایی فروشگاه های معتبر اینترنتی با سازمان بازرگانی استان صورت گرفته است.

میراحمدی ادامه داد: در این هماهنگی ها مقرر شد پس از شناسایی این فروشگاه ها نشان اعتماد نیز به آنان اعطا شود که این اقدام گامی موثر برای معرفی فروشگاه های ایمن است .

رییس پلیس فتا استان سمنان خاطر نشان کرد: اعطای نشان اعتماد به این گونه فروشگاه ها منجر به کاهش جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری در فضای سایبر می شود.

کد مطلب 1553653

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