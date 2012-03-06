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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

در سال جاری/

146 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

146 میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از صادرات 146 میلیون دلار کالا از بازارچه ها و گمرکات استان در 11 ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ماهگلی عصر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات تجاراستان اظهارداشت: صادرات استان از چهار بازارچه، گمرک بیرجند و مرز رسمی میل 78 صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت 85 میلیون دلار از طریق چهار بازارچه و 61 میلیون دلار از طریق گمرک بیرجند و میل 78 صادر شده است.

ماهگلی با اشاره به اینکه یک سوم صادرات به کشور افغانستان از طریق بازارچه های استان خراسان جنوبی انجام شده، بیان داشت: این استان می تواند پل ارتباطی و تجاری خوبی بین ایران و افغانستان باشد.

ماهگلی با بیان اینکه بازارچه های استان جزء فعالترین بازارچه های کشور بوده  است، افزود: با وجود فقدان مرز رسمی در بازارچه های استان کالاهایی که صادر شده شرایط گمرک رسمی را داشته و هیچ کالای غیر استانداری از این بازارچه ها به کشور افغانستان صادر نشده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: این امر باعث شده خراسان جنوبی ارتباط و جایگاه خود را در ارتباط با کشور افغانستان حفظ کند.

ماهگلی در خصوص اقلام صادراتی به کشور افغانستان افزود: فرش و نساجی جزو عمده ترین اقلام صادراتی به کشور افغانستان است و کالاهای همچون مصالح ساختمانی، مصنوعات پلاستیکی ومواد غذایی از جمله اقدامی هستند که از طریق این مبادی به کشور افغانستان صادر می شود.

کد مطلب 1553654

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