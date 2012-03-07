به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری هشت بازی در گروه‌های چهارگانه شرق و غرب قاره کهن پیگیری شد که طی آن تیم‌های پوهانگ استیلرز و اولسان هیوندای کره جنوبی، آدلاید یونایتد استرالیا، اف سی توکیوی ژاپن، بنی یاس امارات، استقلال ایران و الاتحاد عربستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار نسف قارشی ازبکستان و الجزیره امارات به دلیل بارش سنگین برف به تعویق افتاد.

صحنه ای از دیدار الریان قطر و استقلال تهران

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطر صفر - استقلال ایران یک

گل: گوران یرکوویچ (1+90)

* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات (این بازی به تعویق افتاد)

جدول رده بندی:

1- استقلال ایران 3 امتیاز، 2- نسف قارشی ازبکستان بدون امتیاز، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز، 4- الریان قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B:

* بنی یاس امارات 2 - العربی قطر صفر

گل‌ها: یوسف جابر (44) و فرانسیسکو یسته (76)

* الاتحاد عربستان 4 - پاختاکور ازبکستان صفر

گل‌ها: فوزی عبدالغنی(4)، محمد بوسبعان(31 و 49) و عبدالله عمر اسماعیل(58)

جدول رده‌ بندی:

1- الاتحاد عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بنی یاس امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، العربی قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 2- و 4- پاختاکور ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه E:

* گامبا اوزاکای ژاپن صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3

گل‌ها: تی سو کیم (19)، زوران رندولیچ (22) و دریک آساموا (76)

* بینادکار ازبکستان یک - آدلاید یونایتد استرالیا 2

گل‌ها: کمال الدین میرزائف (90) برای بنیادکار و نایجل بوگارد (13) و آنتونی گولچ (53) برای آدلاید یونایتد

جدول رده بندی:

1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه F:

* بریزبین روور استرالیا صفر - اف سی توکیوی ژاپن 2

گل‌ها: تاتسویا یازاوا (45) و آریا جاسورو هاسه‌گاوا (55)

* اولسان هیوندای کره جنوبی 2 - بیجینگ گوان چین یک

گل‌ها: شین ووک کیم (25) و سئولکی کو (35) برای اولسان هیوندای و چن پیائو (51) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی:

1- اف سی توکیوی ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* سپاهان ایران - النصر امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* لخویا قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه D:

* الشباب امارات - الغرافه قطر، 19:30، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی

* الهلال عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:

* ناگویا گرامپوس ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه میزوهو ناگویا

* تیانجین تدای چین - سنترال کوئست مارینرز، ساعت 15:30، ورزشگاه تدا فوتبال شهر تیانجین

گروه H:

* جئونبوک موتورز کره جنوبی - گوانگجو اورگرانده، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو

* بوریرام تایلند - کاشیوا ریسول، ساعت 15، ورزشگاه ای موبایل بوریرام