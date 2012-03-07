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۱۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۸

گزارش خبری مهر/

لیگ قهرمانان برای ایرانی‌ها با پیروزی آغاز شد/ لغو یک دیدار و شکست گامبا

لیگ قهرمانان برای ایرانی‌ها با پیروزی آغاز شد/ لغو یک دیدار و شکست گامبا

پیروزی استقلال مقابل الریان قطر، تعویق دیدار نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات و برتری پرگل پوهانگ استیلرز کره جنوبی در خانه گامبا اوزاکای ژاپن از مهمترین نتایج و اتفاقات دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری هشت بازی در گروه‌های چهارگانه شرق و غرب قاره کهن پیگیری شد که طی آن تیم‌های پوهانگ استیلرز و اولسان هیوندای کره جنوبی، آدلاید یونایتد استرالیا، اف سی توکیوی ژاپن، بنی یاس امارات، استقلال ایران و الاتحاد عربستان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار نسف قارشی ازبکستان و الجزیره امارات به دلیل بارش سنگین برف به تعویق افتاد.

صحنه ای از دیدار الریان قطر و استقلال تهران

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته اول مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه A:
* الریان قطر صفر - استقلال ایران یک
گل: گوران یرکوویچ (1+90)
* نسف قارشی ازبکستان - الجزیره امارات (این بازی به تعویق افتاد)

جدول رده بندی:
1- استقلال ایران 3 امتیاز، 2- نسف قارشی ازبکستان بدون امتیاز، 3- الجزیره امارات بدون امتیاز، 4- الریان قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

گروه B:
* بنی یاس امارات 2 - العربی قطر صفر
گل‌ها: یوسف جابر (44) و فرانسیسکو یسته (76) 
* الاتحاد عربستان 4 - پاختاکور ازبکستان صفر
گل‌ها: فوزی عبدالغنی(4)، محمد بوسبعان(31 و 49) و عبدالله عمر اسماعیل(58)

جدول رده‌ بندی:
1- الاتحاد عربستان 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بنی یاس امارات 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، العربی قطر بدون امتیاز - تفاضل گل 2- و 4- پاختاکور ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه E:
* گامبا اوزاکای ژاپن صفر - پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3
گل‌ها: تی سو کیم (19)، زوران رندولیچ (22) و دریک آساموا (76)
* بینادکار ازبکستان یک - آدلاید یونایتد استرالیا 2
گل‌ها: کمال الدین میرزائف (90) برای بنیادکار و نایجل بوگارد (13) و آنتونی گولچ (53) برای آدلاید یونایتد

جدول رده بندی:
1- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 2- آدلاید یونایتد استرالیا 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بنیادکار ازبکستان بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- گامبا اوزاکای ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 3-

گروه F:
* بریزبین روور استرالیا صفر - اف سی توکیوی ژاپن 2
گل‌ها: تاتسویا یازاوا (45) و آریا جاسورو هاسه‌گاوا (55)
* اولسان هیوندای کره جنوبی 2 - بیجینگ گوان چین یک
گل‌ها: شین ووک کیم (25) و سئولکی کو (35) برای اولسان هیوندای و چن پیائو (51) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی:
1- اف سی توکیوی ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اولسان هیوندای کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- بیجینگ گوان چین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- بریزبین بدون امتیاز - تفاضل گل 2-

- برنامه دیدارهای روز دوم از هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه C:
* سپاهان ایران - النصر امارات، ساعت 18:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* لخویا قطر - الاهلی عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه D:
* الشباب امارات - الغرافه قطر، 19:30، ورزشگاه مکتوم بن رشید دبی
* الهلال عربستان - پرسپولیس ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

گروه G:
* ناگویا گرامپوس ژاپن - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 13:30، ورزشگاه میزوهو ناگویا
* تیانجین تدای چین - سنترال کوئست مارینرز، ساعت 15:30، ورزشگاه تدا فوتبال شهر تیانجین

گروه H:
*  جئونبوک موتورز کره جنوبی - گوانگجو اورگرانده، ساعت 13:30، ورزشگاه جام جهانی جیجو
* بوریرام تایلند - کاشیوا ریسول، ساعت 15، ورزشگاه ای موبایل بوریرام

کد مطلب 1553656

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