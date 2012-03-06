هیچ پروژه عمرانی در کشور مهمتر از مسکن مهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل صومعلو ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان اصفهان با بیان اینکه مسکن مهر یکی از طرح‌های بزرگ دولت‌های نهم و دهم به منظور صاحب‌خانه شدن هر شهروند ایرانی است، اظهار داشت: تمامی واجدان شرایط متقاضی مسکن مهر تا پایان فعالیت دولت دهم صاحب خانه خواهند شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مسکن مهر یکی از معیارهای ارزیابی مدیران ارشد استان‌ها محسوب می‌شود، افزود: درحال حاضر هیچ طرحی در بخش عمرانی کشورمان مهمتر از طرح مسکن مهر نیست و رییس جمهور به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: تفکر اجرای طرح‌های زیربنایی مسکن مهر مشروط به اختصاص اعتبار دور از تفکر مدیریتی است.

وی اضافه کرد: مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان باید تاسیسات زیربنایی این پروژه را شامل آب، برق و گاز برای واحدهای مسکن مهر تامین کنند.

صومعلو با بیان اینکه تاکنون دولت با دستگاه‌های خدمات‌رسان همکاری خوبی داشته است، یادآورشد: اجرای طرح‌های زیربنایی برای طرح مسکن مهر از جمله وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه استان اصفهان در 9 ماهه امسال 80 میلیارد تومان مازاد بر مالیات استان به خزانه واریزکرده است، گفت: در صورتی که این میزان پول به استان عودت شود استانداری اصفهان آمادگی کامل دارد تا اعتبار اجرای تاسیسات زیربنایی این پروژه را یکجا پرداخت کند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه استان اصفهان در اجرای طرح مسکن مهر پیشتاز است، گفت: این استان جز استان‌های برتر کشور از لحاظ پیشرفت فیزیکی و تعداد واحدهای مسکن مهر است.