اجرای طرح ویژه رفع سد معبر کسبه از ابتدای سال جدید در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تاریخ پنجم دی ماه سال جاری، مقرر شده که از اول فروردین ماه سال جدید طرح ویژه رفع سد معبر کسبه در کلانشهر کرج اجرا شود.
فعالیت 20 بازار روز در کرج/ اعلام آدرس بازارهای روز فعال در کرج
مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار کرج از فعالیت 20 بازار روز در این کلانشهر خبرداد.
علیرضا عسگری با اشاره به فعالیت این تعداد بازار روز در کرج افزود: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج آماده ارائه خدمات در خصوص توزیع میوه شب عید است.
وی در ادامه با بیان اینکه ذخیره سازی بیش از نیمی از پرتقال های شب عید انجام شده، عنوان کرد: در حال حاضر نیمی از پرتقال های شب عید در سردخانه میوه بهشتی ذخیره شده است.
ذخیره سازی بیش از نیمی از پرتقال های شب عید / 800 تن سیب آماده توزیع است
مدیر امور میادین سازمان میوه و تره بار شهرداری کرج از ذخیره سازی نیمی از پرتقالهای شب عید در سردخانه میوه بهشتی خبرداد.
سعید طاهری با اعلام این خبر افزود: در این خصوص یک هزار و 500 تن پرتقال برای پوشش شب عید این میوه در کرج خریداری شده است.
این مسئول با بیان اینکه انتقال پرتقال از استان مازندران از دوم اسفندماه جاری صورت گرفت، بیان کرد: در طول این مدت هزار و 450 تن از پرتقال ها از این استان به سردخانه میوه بهشتی البرز منتقل شده است.
شان مسافران در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی حفظ می شود
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرج وحومه تاکید کرد: منزلت و شان مسافران در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی امری مهم است که باید مورد توجه ویژه مسئولان و برنامه ریزان ذیربط قرار گیرد.
مهرداد کیانی افزود: تحقق این سیاست و تدبیر می تواند موجب استقبال هر چه بیشتر شهروندان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی شود.
وی با اشاره به اینکه صنعت حمل ونقل عمومی، صنعتی مهم در کشور است، عنوان کرد: تقویت خدمات این سازمان با توجه به اینکه، وسایل حمل و نقل عمومی بهترین وسیله برای تردد در جوامع شلوغ است، بسیار حائز اهمیت است.
توسعه پایگاه های فرهنگی، از اهداف خانه فرهنگ شهروند در سال 90 بود
سرپرست خانه فرهنگ شهروند گفت: ایجاد پایگاهی فرهنگی برای بالا بردن سطح آگاهی های مردم از اهداف خانه فرهنگ در سال 90 بوده است.
حدیثه اصغر نژاد با بیان این مطلب افزود: از جمله اهداف این مرکز در سال90، علاوه بر ایجاد پایگاهی فرهنگی برای بالا بردن سطح آگاهی های مردم، برگزاری کلاسهای هنری و ورزشی و آموزشی با هزینه های مناسب، ارتقاء فرهنگ شهرنشینی در منطقه شهرک ناز و ترویج و آموزش حقوق متقابل شهر و شهروند بوده است که تا کنون این مرکز به میزان قابل توجهی به اهداف خود در سال 90 رسیده است.
وی در ادامه به فعالیتهای انجام شده در سال 1390 اشاره کرد و افزود: از جمله برنامه هایی که در سال جاری در این مرکز برگزار شد، می توان به سیاهپوش کردن فضای فرهنگی مرکز در ایام محرم ،برگزاری دعای زیارت عاشورا پنجشنبه هر هفته در ایام محرم و صفر، برگزاری همایش قند خون ، برگزاری جلسات مشاوره عمومی و خصوصی ، تزئین فضای خانه فرهنگ در ایام دهه فجر، برگزاری مسابقه احکام بانوان ، برپایی جشن میلاد امام حسن عسگری (ع) اشاره کرد.
محمود امیریزدانی با اعلام گزارش عملکرد واحد آموزش این سازمان طی 11 ماهه گذشته اظهار داشت: طی مدت مذکور در مجموع 264 دوره آموزشی در مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از سوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری برگزار شد.
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