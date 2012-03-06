اجرای طرح ویژه رفع سد معبر کسبه از ابتدای سال جدید در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تاریخ پنجم دی ماه سال جاری، مقرر شده که از اول فروردین ماه سال جدید طرح ویژه رفع سد معبر کسبه در کلانشهر کرج اجرا شود.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح، صنوفی که معابر و پیاده رو ها را اشغال و در عبور و مرور شهروندان اختلال ایجاد می کنند، اخطار و ابلاغ قانونی دریافت می کنند.



فعالیت 20 بازار روز در کرج/ اعلام آدرس بازارهای روز فعال در کرج



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار کرج از فعالیت 20 بازار روز در این کلانشهر خبرداد.



علیرضا عسگری با اشاره به فعالیت این تعداد بازار روز در کرج افزود: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج آماده ارائه خدمات در خصوص توزیع میوه شب عید است.



وی در ادامه با بیان اینکه ذخیره سازی بیش از نیمی از پرتقال های شب عید انجام شده، عنوان کرد: در حال حاضر نیمی از پرتقال های شب عید در سردخانه میوه بهشتی ذخیره شده است.



ذخیره سازی بیش از نیمی از پرتقال های شب عید / 800 تن سیب آماده توزیع است



مدیر امور میادین سازمان میوه و تره بار شهرداری کرج از ذخیره سازی نیمی از پرتقالهای شب عید در سردخانه میوه بهشتی خبرداد.



سعید طاهری با اعلام این خبر افزود: در این خصوص یک هزار و 500 تن پرتقال برای پوشش شب عید این میوه در کرج خریداری شده است.



این مسئول با بیان اینکه انتقال پرتقال از استان مازندران از دوم اسفندماه جاری صورت گرفت، بیان کرد: در طول این مدت هزار و 450 تن از پرتقال ها از این استان به سردخانه میوه بهشتی البرز منتقل شده است.