اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی قم این هفته در خانه ورزشهای رزمی برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی هیئت ورزشهای رزمی استان قم این رقابتها با عنوان مسابقات بزرگ کمربند طلایی از ساعت 8 صبح روز جمعه 19 اسفند در خانه ورزشهای رزمی مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار میشود.
اعزام کاراتهکاهای قمی به انتخابی تیم ملی سبکهای آزاد
کاراته کاهای قمی در پیکارهای انتخابی تیم ملی سبک های آزاد کشورمان با حریفان خود به رقابت میپردازند.
این ششمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور است که در اصل انتخابی تیم ملی سبک های آزاد کاراته کشور نیز به شمار می رود و روز جمعه این هفته یعنی نوزدهم اسفند ماه در سالن شهید افراسیابی تهران به انجام خواهد رسید.
بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته و طبق اعلام سازمان سبک های آزاد کاراته کشور، در این دوره از مسابقات استان تهران با سه تیم و سایر استان ها هر کدام با یک تیم حضور دارند و علاوه بر تیم کاراته سبک های آزاد استان قم، تیم هایی از استان های تهران، کرمانشاه، کرمان، ایلام، زنجان، هرمزگان، یزد، مرکزی، قم، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز برای حضور در این دوره از رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.
این دوره از پیکارها در پنج وزن منهای 60، 70، 80، 90 و به اضافه 90 کیلوگرم و در رده سنی بزرگسالان برای انتخاب اعضای تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات تایلند که خرداد ماه سال 91 برگزار خواهد شد، به انجام میرسد.
جدال صبا با نمایندگان فارس، اصفهان و قزوین برای صعود به لیگ برتر بدمینتون
صبای قم برای صعود به لیگ برتر بدمینتون باشگاههای کشور باید با سه حریف قدر به رقابت بپردازد.
بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بدمینتون کشورمان، بعد از پایان دیدارهای مرحله گروهی لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور که با شرکت 12 تیم در دو گروه شش تیمی، چهار تیم جواز صعود به نیمه نهایی را به دست آوردند.
بدین ترتیب تیم های صبای قم، شهید رجایی قزوین، اصفهان و فارس بر اساس برنامهای که فدراسیون بدمینتون خواهد داد، برای کسب دو سهمیه صعود به لیگ برتر رقابت میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی قم، اعزام کاراتهکاهای قمی به انتخابی تیم ملی سبکهای آزاد و جدال صبا با نمایندگان فارس، اصفهان و قزوین برای صعود به لیگ برتر بدمینتون عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کیک بوکسینگ قهرمانی قم این هفته در خانه ورزشهای رزمی برگزار میشود.
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