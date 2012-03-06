امام جماعت در نمازخانه های بین راهی اردبیل مستقر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله حسنی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و آماده سازی نمازخانه های بین راهی، درون شهری و مراکز گردشگری استان گفت: این اقدام باید در راستای تجهیز این مراکز به نیازهای مادی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مساجد و نمازخانه ها باید نیازهای معنوی مسافران را تامین کند، یادآور شد: گردشگران نوروزی با دیدی مذهبی وارد استان اردبیل می شوند از این رو ضروری است تمام امکانات معنوی برای استقبال از مسافران فراهم شود.

رابط ائمه جمعه استان و مشاور استاندار با اشاره به استقبال مسافران و گردشگران از نماز اول وقت افزود: باید تلاش کنیم نماز جماعت در این مکانها اقامه شود و مردم برای آرامش روحی بیشتر نماز را به صورت جماعت که از سفارش بزرگان دین است، اقامه کنند.

وی با بیان اینکه نمازخانه های بین راهی و درون شهری استان باید در شان دارالارشاد اردبیل باشد، متذکر شد: اردبیل در سطح کشور به دارالارشاد و دارالامان معروف است و چون مسافران در مکانهای مذهبی بیشتر حضور می یابند باید در شان این شهر مورد استقبال قرار گیرند.

در این جلسه دبیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل با اشاره به جایگاه مذهبی اردبیل در کشور گفت: در تمامی استانهای کشور، اردبیل را به عنوان استان حسینی می شناسند و این مسئولیت نهادهای فرهنگی شهر و استان را بیشتر می کند.

علیرضاعبدی با بیان اینکه باید در عمل دارالارشاد بودن اردبیل را نشان دهیم، تصریح کرد: برای رفاه مادی مردم بیشتر تلاش می شود که باید هم این تلاشها وجود داشته باشد، اما نباید کوتاهی در ارائه خدمات معنوی به مردم و مسافران صورت گیرد.

وی با بیان اینکه بافت و ظاهر شهر اردبیل مناسب اسم دارالارشاد نیست، اضافه کرد: باید در بعد فرهنگی اقداماتی نظیر نصب تابلوهای احادیث و پیامهای اخلاقی در سطح شهر انجام شود.

عبدی موقعیت جغرافیایی استان را یادآور شد و عنوان کرد: در استفاده از مصالح مختلف برای نمازخانه ها و مراکز فرهنگی اردبیل باید سردسیر بودن استان را در نظر گرفت تا راندمان و عمر مراکز فرهنگی افزایش یابد.